ЦИК официально разъяснил незаконность открытия "избирательных штабов" Навального

В распоряжении Лайфа оказался официальный ответ Центральной избирательной комиссии РФ, в котором разъясняется правовой статус Алексея Навального и даётся юридическая оценка его "избирательной кампании", а также открытию "избирательных штабов" и законность сбора финансовых средств в предвыборный период вне специальных механизмов открытия избирательного счёта.

Так, Центризбирком России в частности отметил, что осуждённые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования неснятую или непогашенную судимость, а также если ещё не прошло 10 лет с момента её снятия или погашения, либо 15 лет со дня снятии или погашения судимости граждане не могут быть избраны президентом России. В ответе ЦИКа указывается, что даже в случае отмены условного приговора Навальному по "делу Кировлеса", по приговору, который относится к категории тяжких, он в течении десяти лет не может быть избран на пост президента РФ.

В ответе ЦИКа также указывается на то, что создавать специальные избирательные фонды можно и расходовать из них средства можно только после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о факте своего выдвижения, чего Навальный не может сделать как по причине того, что официально кампания по выборам президента не началась, так и потому, что Навальный не обладает пассивным избирательным правом на выборах президента России. ЦИК также отметил, что в законодательстве о выборах России вообще отсутствует понятие "избирательный штаб". Таким образом ни собирать средства с граждан, ни расходовать их в предвыборных целях, ни открывать "избирательные штабы" Навальный не имеет права.