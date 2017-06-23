Госдеп США будет учить украинскую молодёжь демократии

На фоне продолжающегося зарубежного турне президента Украины Петра Порошенко, основным лейтмотивом которого является попытка заручиться поддержкой США и стран ЕС в "противостоянии с Россией", дипломатические структуры США активизируют работу с украинской молодёжью, вкладывая деньги в политические программы развития "публичной дипломатии" и пропаганды "прав человека".

Как следует из опубликованных на портале раскрытия расходов федерального правительства США данных, Государственный департамент суммарно выделил почти 400 тысяч долларов на финансирование программ по работе с молодёжью на Украине, а также на поддержку так называемой сети "Американских домов", которые должны продвигать американские ценности посредством публичной дипломатии, а также "развивать молодёжное гражданское общество посредством организации дебатов по вопросам прав человека". Следует отметить, что львиная часть финансирования — больше 360 тысяч долларов — пойдёт на финансирование проекта "Американского дома" в Киеве, причём грантополучателем указан Совет по международным исследованиям и обменам (IREX).

Совет был основан ещё в 60-е годы прошлого века и всегда являлся структурой, тесно аффилированной с правительственным Агентством по международному развитию США, специализируясь на разного рода образовательных программах, несущих, впрочем, ярко выраженную идеологическую и пропагандистскую нагрузку. Довольно примечательно, что IREX ещё до недавнего времени достаточно плотно работал с рядом российских вузов, а также политиками и представителями средств массовой информации, реализуя целую серию зарубежных стажировок и обменных программ, получая для этого соответствующие гранты по линии Госдепартамента. В России также функционировала сеть "Американских уголков", как правило, на базе региональных университетов и библиотек, являвшихся фактически полным аналогом запускаемого американцами в Киеве "Американского дома".

Российский Минюст заинтересовался деятельностью IREX и начал соответствующую проверку в 2016 году. Также в обеспечении ведения пропагандистской работы на российскую аудиторию задействованы многочисленные "мозговые танки" — экспертные центры и институты, находящиеся в значительной мере на содержании у западных правительств: Фонд независимого радиовещания, Фонд развития информационной политики, Совет по международным исследованиям и обменам, фонд "Евразия" и аналогичные структуры.

Именно украинский офис IREX является одной из ключевых площадок по организации и координации антироссийской пропаганды из Киева, что, в общем-то, декларируется и заявляется открыто, в том числе и высокопоставленными представителями американского внешнеполитического ведомства, включая посла США на Украине Мари Йованович. Так, к примеру, в конце апреля в Киеве прошла Международная медиаконференция, посвящённая 15-летию Программы партнёрства в области масс-медиа на Украине (UMPP), в которой участвовали представители украинских министерств и региональных СМИ. Организаторами конференции выступили именно украинский офис IREX и Посольство США на Украине, причём в выступлении американского посла прямо содержался пассаж о "противостоянии информационной агрессии России".

Между тем одной только молодёжью дело явно не ограничивается: в прошлом году Бюро по демократии, правам человека и труду американского внешнеполитического ведомства объявило конкурс на распределение грантов в рамках реализации "Программы по поддержке местного гражданского общества на Украине". Задачами проекта заявлено повышение ответственности и быстроты реакции на проблемы украинского правительства на локальном уровне. Всё это предполагается реализовывать посредством "повышения роли гражданского активизма, мониторинга проблем и предложения путей их решения".

Следует отметить, что ключевой функцией "продвинутого гражданского общества" и НКО, которые должны усилиться в рамках программы Госдепа, заявлено создание "контролёров" в виде организованных структур на местном уровне, которые бы были объединены в специализированную сеть и следили за правильностью действий, расходованием средств и прочими действиями властей на местном уровне. Особый упор делается на построении горизонтальных связей между различными субъектами грантовой программы Госдепа на Украине с целью выстраивания системы контроля за действиями местных властей на всех уровнях. Последние по времени контракты для обеспечения работы "публичной дипломатии" и продвижения идей "прав человека" в среде украинской молодёжи являются звеньями в цепи длительных усилий по переформатированию украинского общества, причём реальное экономическое развитие вовсе не входит в их планы.

Очевидно, что новая американская администрация, безусловно, не будучи какой-то особенно пророссийской, выстраивает свои международные приоритеты крайне прагматично, и не стоит ожидать, что Украина получит под предлогом "борьбы с Россией" какие-то новые денежные вливания. Логика Трампа и его окружения следует в духе бизнес-подхода, наглядно продемонстрированного на примере многомиллиардной оборонной сделки с саудитами: если страна желает иметь дело с Соединёнными Штатами, она должна платить сама. Таким образом, никакой особой помощи Киеву ждать не приходится, в то время как программы, направленные на идеологическую и пропагандистскую обработку украинской молодежи в духе ненависти к России будут только продолжены и, вполне возможно, расширены.