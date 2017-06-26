Запад ищет финансового контролёра постсоветским вассалам

Попытки Запада сформировать на Украине образцовую витрину демократии, с эффективным госаппаратом, наталкиваются на тотальную коррумпированность местного чиновничества. Характерные проблемы с контролем за выделенными Западом деньгами имеются и у других постсоветских стран.

Департамент международного развития Великобритании объявил тендер в рамках работы Фонда эффективного управления для поиска подрядчиков для программы реформ государственного управления в Грузии, Молдавии и на Украине. Подрядчики в рамках тендера должны будут работать с местными правительствами для обеспечения концентрации ресурсов и политической воли на реформах, мониторить исполнение пакетов политических и экономических реформ на местах и оценивать риски и ограничения, возникающие в ходе этого процесса.

Полученные сведения Фонд эффективного управления, учреждённый Правительством Великобритании, будет использовать для докладов профильным государственным органам Великобритании, которые выделяют финансовую помощь постсоветским странам. На проект предполагается выделить довольно существенные средства — 6,65 миллиона фунтов стерлингов.

Вместе с тем даже многие западные правительственные и международные финансовые структуры отмечают, что расходование средств бюджета на Украине происходит неэффективно, так же как и использование государственной и муниципальной собственности. Так, в одном из докладов Международного валютного фонда указывается на то, что недвижимость является источником значительной стоимости, потенциал которого на сегодняшний день Правительством Украины не используется.

При этом, согласно последним данным от институтов международного развития, за 2016 год Украина получила рекордный 1 миллиард поступлений. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, среди топ-50 крупнейших получателей международной помощи в мире Украина занимает далёкое 45-е место. В 2014 году Афганистан, Вьетнам и Сирия входили в тройку лидеров — реципиентов помощи, получив в общей сложности более 13 миллиардов долларов.

Зато среди развивающихся стран Европейского региона Украина занимает вторую строчку после Турции. При этом, как отмечают западные аналитики, на Украине нет единой базы данных по проектам развития, постоянная политическая турбулентность также приводит к тому, что средства порой просто не осваиваются, а если и осваиваются — то зачастую под огромные откаты, достигающие порой 30–40% от суммы гранта.

Следует отметить при этом тот факт, что, по последним данным индекса мировой конкурентоспособности Мирового экономического форума, Украина и вовсе занимает 130-е место (среди 144 стран) в категории "эффективность правительства", 103-е — в категории "прозрачность формирования государственной политики" и 115-е — в категории "бремя государственного регулирования".

Будучи одной из наиболее бедных и коррумпированных стран Европы, находясь в энергетической зависимости уже даже не от России, а от западных доноров, имея колоссальные внутриполитические конфликты и гражданский конфликт на востоке страны, Украина пытается провести реформу госсектора и публичных финансов руками всё той же бюрократии, что довела страну буквально до банкротства. В этой связи неудивительно стремление британцев проконтролировать ход реформ с помощью независимого финансового аудитора и консультанта.

Тем более когда перед глазами имеется опыт Европейского союза, который не только оказывает Украине экспертную поддержку, но и озвучивает готовность финансово поддержать её: в конце прошлого года подписано соглашение между Правительством Украины и Еврокомиссией о финансировании программы "Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине" на общую сумму 104 млн евро.

Эксперты отмечают, что на Украине всё реформирование сводится к простому освоению денежных потоков, причём за счёт постоянного раздувания административного аппарата. Так, в Кабинете министров имеется министр, отвечающий за реформирование аппарата Кабмина и центральных органов исполнительной власти, национальное Агентство по вопросам государственной службы отвечает за реформы института госслужбы, Минюст Украины занят реформой системы предоставления административных услуг, а министр финансов отвечает за реформу управления публичными финансами.