Фейк-ньюс как они есть — к последнему провалу "мэтров журналистики" из CNN

Намедни в журналистском мире Соединённых Штатов, да и всего Запада, если говорить начистоту, произошло крайне примечательное событие, которое грозит поставить крест на последних остатках былой репутации одного из грандов глобальной американской медиамашины. Телеканал CNN удалил статью и все связанные с ней ссылки в корпоративных соцсетях, а также извинился перед Энтони Скарамуцци, которого телеканал обвинил в порочащих связях с представителями Российского фонда прямых инвестиций. Скарамуцци якобы встречался в Давосе с руководителем РФПИ и обсуждал тему снятия санкций, будучи при этом членом переходной команды избранного президента Трампа.

CNN, опубликовав эту историю, как всегда со ссылкой на неких "анонимных источников", фактически спровоцировал новый виток не просто русофобской риторики в американском конгрессе, но как бы задал новую линию нападения на Трампа, так как несколько сенаторов-демократов тут же бросились учреждать какой-то новый орган по расследованию этого инцидента и привлекать к этой работе Минфин США.

Вот только выясняется, что никакого инцидента то и не было, материал удалён, а CNN, скрипя зубами, приносит Скарамуцци извинения. Это совершенно нетипичная история для американских медиа, которые с одной стороны вроде бы разработали какие-то сногсшибательные "этические кодексы" весом со здоровенный талмуд, в которых описываются стандарты освещения практически всех возможных общественно-политических ситуаций (с прицелом, в частности, на соблюдение прав всех и всяческих меньшинств и обеспечение "толерантности" в эфире).

Но как только оказывается, что владельцам и топ-менеджменту крупнейших американских кабельных сетей не нравятся политические взгляды действующего президента, то становится возможным все. Изобретаются какие-то фейковые "русские хакеры", сто пятьсот "анонимных" источников шепчут на ушко именно журналистам CNN, NBC, или CBS (но не "Фокса" например) о каких-то головокружительных схемах связей команды Трампа со зловредными и вездесущими русскими.

Если посмотреть разделы политики ведущих изданий и телеканалов США, включая и CNN, — то там вообще практически пишут только о России и нашем гипотетическом вмешательстве, даже внутренние темы отодвинуты на второй-третий план. И это, безусловно, опасно, так как медиа создают у оппозиции Трампу в политическом классе ощущение постоянно закручивающегося и выходящего из под контроля глобального заговора Кремля против западных либеральных демократий, что является даже не передёргиванием, а прямой ложью.

И тут необходимо отметить, что в западных СМИ, на что, кстати, недавно обращал внимание Путин, фактически развернулась демонизация русских, в рамках которой нас можно обвинять во всех грехах, приписывать какие угодно преступления — накал этой медийной кампании сродни волне антисемитизма. Естественно, что, чувствуя некую консолидированную позицию политического и медийного истеблишмента, журналисты на местах уже особо не заморачиваются со стандартами и фактчекингом. Пипл "схавает" и так.

Американские СМИ и многочисленные НКО, обслуживающие медиасферу долгие годы, рассказывали миру о том, какие они объективные и беспристрастные, однако в реальности оказались именно тем, как их описывает Трамп — фейк-ньюс. Причём системными такими генераторами фейков, когда редакционная политика различных, казалось бы, телеканалов и интернет-изданий совпадает вплоть до применения одних и тех же терминов и идеологических штампов. Тут и история со Скарамуцци, и появившееся в начале года "расследование" телеканала CBS о том, что посредником между Кремлем и Трампом был некий бизнесмен Сергей Миллиан, который по факту вообще оказался белорусом, никаких доказательств связей его с Россией, кроме знания русского языка, приведено не было, и тема просто тихо умерла.

В общем-то только и остаётся, что констатировать факт — эта "объективная журналистика" порвалась, несите следующую.