Катастрофическая ситуация в сфере эксплуатации природных ресурсов на Украине, сложившаяся за последние годы, во многом обусловлена тем фактом, что значительные массы населения страны оказались вовлечены в криминальные схемы, связанные с бесконтрольной вырубкой лесов. Негативные последствия такого хозяйствования не только оказывают гигантское отрицательное воздействие на окружающую среду, но и приводят порой чуть ли не к формированию политически неподконтрольных Киеву территорий.

Как следует из данных портала раскрытия правительственных расходов США, Министерство сельского хозяйства Соединённых Штатов заказало и оплатило исследование по вопросу выяснения темпов незаконных вырубок леса, а также незаконного занятия горнорудным делом, что является показателем интереса к добыче янтаря, которая приобрела широчайший размах, и в этом нелегальном бизнесе используется полный набор горнорудных методик и технологий.

Непосредственным заказчиком исследования выступает Лесная служба США, входящая в состав Министерства сельского хозяйства — именно вырубка леса, прежде всего в Закарпатье, а также его дальнейшая обработка и контрабанда посредством разного рода приграничных "серых" схем стали питательной почвой, на которой базируется существенная часть криминального бизнеса в Закарпатье.

В украинском Закарпатье бесконтрольная незаконная вырубка лесов происходит с 90-х годов. После распада СССР с его системой охраны лесов эта сфера оказалась под контролем организованной преступности. Вследствие госпереворота в 2014 году и резкой деградации государственного контроля ситуация ухудшилась ещё сильнее.

Кроме того, начались попытки "переделить рынок". Например, прошлогодние события в закарпатском Мукачеве, где шли натуральные бои между украинскими силовиками и местными группировками признанной в России экстремистской организации — "Правого сектора"*. Правосеки схлестнулись с представителями традиционной пограничной мафии, занимавшейся, в частности, контрабандой леса-кругляка в Европу.

Причём даже по данным самих украинских профильных ведомств проблема вырубок в Закарпатье принимает угрожающие размеры: так, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины выявило в регионе на конец 2016 года 530 незаконных вырубок леса общей площадью 774,3 гектара.

Понимая крайне негативные последствия такой бесконтрольной деятельности — как для экономики региона, так и с точки зрения имиджевых потерь, — киевские власти пытаются изображать попытки нормализации ситуации. В 2015 году Украина установила десятилетний мораторий на экспорт леса-кругляка. Всех проблем он не решил, незаконные порубки продолжаются и дальше, так как основные их причины — отсутствие контроля и повальная коррупция, — никуда не делись. Просто теперь столетние ели оформляются как дрова.

Не менее масштабная проблема наряду с вырубками в Закарпатье, о которой также упомянуто в исследовании, заказанном американским Минсельхозом, является незаконная добыча янтаря. Причём если в случае вырубок остается призрачный шанс на восстановление лесов на той или иной территории при соответствующей политике, то янтарь добывают варварским способом, срезая целые плодородные пласты и превращая целые местности в непроходимые болота из-за нарушения естественного регионального водного баланса.

Следует отметить, что Украина является одной из ключевых стран в мире, в которой аккумулированы существенные запасы янтаря — по мнению специалистов, процент камней ювелирного качества достигает показателя 25%, в то время как в соседней Польше и России — всего порядка 10–15%. При этом на Украине фактически отсутствует легальный рынок янтаря, причём в первую очередь это обстоятельство объясняется несовершенством законодательной базы и существенными проблемами при получении лицензии на его добычу. Единственным государственным специализированным субъектом хозяйствования, занимающимся добычей и переработкой янтаря, является госпредприятие "Бурштын Украины", причём госкомпания уже много лет находится в стадии банкротства из-за долгов.

Основные залежи янтаря на Украине находятся в Ровенской, Житомирской и Волынской областях на западе страны. При этом, по мнению специалистов, наиболее ценные породы "солнечного камня" залегают в Дубровицком районе Ровенской области. Причём именно в Ровенской области ситуация выходит из-под контроля центральных киевских властей, периодически происходят нападения местных жителей и стоящих за копателями криминальных группировок на представителей полиции и Нацгвардии Украины, имеются при этом уже и человеческие жертвы.

Интерес профильных американских ведомств к проблемам вырубок и незаконной добыче янтаря носит в этой связи далеко не академический интерес: и в Закарпатье, и в Ровенской области в связи с практически системным оформлением криминального бизнеса по торговле добытыми незаконно природными богатствами растёт и политическая оппозиция центральным властям, что представляет угрозу полностью подконтрольным Западу киевским властям уже с западного фланга.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.