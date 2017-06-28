Большой Брат наоборот: США "защитят" интернет-свободы от нацрегулирования

Бюро по правам человека и демократии Госдепа объявило конкурс на продвижение и поддержку прав человека и интернет-свободы в "цифровую эпоху". Предполагается, что победители тендера должны будут взаимодействовать с высокотехнологичным бизнесом и технологическими стартапами с целью добиться "уважения принципов демократии и прав человека в цифровом пространстве". Отмечается, что в настоящее время угрозы исходят от авторитарных правительств, которые вводят цензурные, правовые ограничения на свободу распространения информации в Интернете, ограничения на доступ к Сети, а также "нормы по локализации хранения данных в национальных юрисдикциях".

Фактически речь идёт о том, что Госдеп готовится выделить довольно существенные средства (до двух миллионов долларов) ряду определённых им некоммерческих организаций, которые в дальнейшем будут работать уже непосредственно с бизнес-сообществом в сфере ИТ, разъясняя ему необходимость того, чтобы коммерческие операции в ИТ-сфере не оказывали негативного воздействия на соблюдение прав человека. За этой витиеватой и не вполне понятной формулировкой, характерной для американского бюрократического языка, скрываются вполне конкретные цели.

Фактически речь идёт о следующих моментах: спонсируемые Госдепартаментом США некоммерческие организации будут помогать обходить "государственную цензуру" в Интернете, бороться с ограничениями доступа к тем или иным интернет-ресурсам, а также противодействовать требованиям по локализации хранения данных пользователей на нацсерверах.

По сути речь идёт о подготовке целой сети НКО, которые под предлогом защиты "прав и свобод" в Интернете будут саботировать усилия национальных правительств, которые зачастую пытаются просто понять, кто есть кто в Интернете и соцсетях в частности, не позволяя прикрываться анонимностью, к примеру, в случае призывов к экстремистской или террористической деятельности или организации и координации незаконных массовых политических акций.

Конкретно речь идёт об организационной и финансовой поддержке "адвокатов свободы в Интернете" — местных активистов и НКО, которые выступают против госцензуры в Сети.

Соответственно, победители тендера после получения средств исходя из этих принципов уже будут дальше организовывать мероприятия и поддерживать людей и организации на земле, так сказать. Таким образом, с начала 2018 года можно ожидать резкого роста как мероприятий, так и профильного контента в социальных сетях и на мобильных платформах, в которых читателям и подписчикам будут рассказываться истории о важности противостояния "государственной цензуре" и продвигаться "права человека". Довольно примечательно в этой связи то, что, несмотря на формально глобальный характер программы, по срокам она довольно точно сопоставляется с финальной частью президентской избирательной кампании в России.

Между тем помимо воздействия на гражданское общество и политическую среду американские правительственные структуры активно внедряют и непосредственно технологические решения для обхода "государственной цензуры". Так, ещё в прошлом году Совет управляющих по вопросам вещания США разработал программу, способную обходить цензуру в Интернете тех или иных государств. Первоначально продукт предназначался для продвижения контента СМИ правительства США, таких как "Голос Америки" и "Радио свобода" на Ближнем Востоке, в Китае, некоторых странах СНГ и в российском Крыму.

Стоит отметить, что эта программа предполагает сбор персональных данных пользователей, что в корне противоречит самой концепции анонимности в Сети — однако это неудивительно, так как, продвигая "свободу Интернета" за рубежом и в России в частности, Соединённые Штаты в рамках собственной юрисдикции максимально жёстко следят за сетевым поведением и собирают терабайты информации как о собственных гражданах, так и об иностранцах.