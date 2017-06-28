Илларионов назвал Навального провокатором, не имеющим политической программы

Экс-советник президента Андрей Илларионов, на протяжении ряда лет входивший в руководящие органы российской несистемной оппозиции, в своём интервью американской радиостанции "Свобода" подверг резкой критике Алексея Навального, сравнив характерный для основателя ФБК политический стиль с ситуацией начала 90-х и поставив под сомнение первостепенность борьбы с коррупцией.

— Мы видели это на примере Бориса Николаевича Ельцина, стартовые позиции которого были несопоставимы с позициями Навального — у него были гораздо более трезвые, гораздо более взвешенные, разумные позиции, — но как только он оказался у власти, то воздействие его со стороны его коллег по демократическому лагерю оказалось нулевым. Вот к чему приводят ситуации, когда люди отдают свои чаяния тарану, лидеру… Сама борьба с коррупцией без понимания того, какую политическую систему собирается создавать, строить, поддерживать тот или иной лидер, является отвлечением внимания, ложной целью, в лучшем случае — второстепенной целью.

При этом Илларионов, ныне работающий научным сотрудником вашингтонского "мозгового треста" Института Като, отметил тот факт, что выводя людей на протестные акции Навальный фактически подставляет их и действует как провокатор:

— Первую вещь, которую должен предпринять человек, который призывает людей выйти на улицы, — это обеспечить максимальную безопасность этих людей, начиная от юридической и кончая физической. Если человек этого не делает, то он провоцирует на избиение этих людей, на то, чтобы они попадали в эти списки. Если он этого не понимает, то он либо пятилетний наивный юноша, который ничего не понимает в том, что происходит в его собственной стране, несмотря на то что дожил до сорока лет, либо, извините, он — провокатор.