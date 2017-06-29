Минобороны США готовит госпитали на Украине

Министерство обороны США собирается реконструировать и заново возвести ряд объектов на территории Украины. Конкретно речь идёт о реконструкции военного госпиталя в Кропивницком в Кировоградской области, а также строительстве центра для перемещённых лиц в Хмельницком. Контракты подразумевают создание полноформатных реабилитационных центров, включая возможности для восстановления двигательной активности, а также ремонт и обновление амбулаторных помещений и оборудования.

На каждый контракт предполагается потратить от 100 до 250 тысяч долларов. Примечательно в этой связи то, что если обычно при оказании содействия Киеву профильные ведомства Соединённых Штатов строят или обновляют что-то через соответствующее финансирование по линии Агентства США по международному развитию (USAID) или гранты Госдепартамента, то сейчас заказчиком выступает непосредственно Министерство обороны.

Причём не просто Минобороны, а Инженерное командование Военно-морского флота, ответственное за регион Европы, Африки и Юго-Западной Азии, со штаб-квартирой в итальянском Неаполе.

Как отмечают эксперты, привлечение Инженерного управления ВМС США к вопросам обновления и строительства госпиталей и центров для перемещённых лиц на Украине может свидетельствовать как о том, что Вооружённые Силы США и НАТО в целом готовят тыловую базу для более активного вовлечения собственных подразделений в регионе, так и о том, что киевские власти с помощью своих иностранных покровителей решили обновить материально-техническую базу и тыловую инфраструктуру в преддверии каких-то событий, могущих, очевидно, привести к потокам беженцев, перемещённых лиц и раненых с передовой.

Следует отметить при этом, что часть политического истеблишмента США, настроенная антироссийски, постоянно поднимает вопрос о предоставлении Украине не только содействия в тыловых вопросах, как в случае с ремонтом военных госпиталей, но и в области передачи летальных вооружений. Одна из последних таких попыток была в марте, во время вёрстки оборонного бюджета США, когда соответствующую просьбу озвучил комитет по ассигнованиям Палаты представителей конгресса.

Заявленные в документе 150 миллионов долларов в итоге были включены в бюджет и должны быть доступны министру обороны и госсекретарю США для предоставления помощи по подготовке и приобретению оборудования и оружия. Это также касается разведки, которая может помогать украинской армии и силам безопасности страны. Документ при этом исключает использование денег для поставок систем ПЗРК.

Подготовка украинских вооружённых сил — как армии, так и Нацгвардии, — также идёт на протяжении последнего времени с переменным успехом, в основном на территории западных областей Украины, в частности на Яворовском полигоне. Так, к примеру, по состоянию на апрель 2017 года канадские военнослужащие в составе контингента в 200 человек провели обучение для 3400 украинских солдат. Канадское Минобороны отмечает, что большая часть обучения проходила с 2015 года на полигонах именно во Львовской области.

В целом же Канада должна была направить на Украину военное нелетальное снаряжение и технику на сумму более чем 700 миллионов долларов. В частности, речь шла про коммуникационные системы, взрывчатое оборудование для утилизации боеприпасов, медицинские наборы, очки ночного видения.

Если же говорить непосредственно об американцах, то помимо подтягивания своих передовых ударных бригадных групп к границам России в Прибалтике, а также размещения усиленных контингентов в Польше, сухопутные силы американской армии в составе инструкторов 45-й пехотной бригадной боевой группы "Тандербёрд" проводили занятия на военных полигонах Украины. Учения, в частности, организовывались украинским центром боевой подготовки, инструкторами в котором были члены "Объединённой многонациональной учебной группы — Украина". В эту группу входят военнослужащие Канады, Дании, Литвы, Польши, Англии, США и Украины.