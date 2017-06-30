Стадионное воровство как диагноз: репутация государства требует карательных мер

С интересом и отчасти тревогой слежу за разгорающимся скандалом вокруг строительства калининградской "Балтик-арены", который в потенциале способен если не затмить, то по крайней мере сравняться с грандиозной в своей наглости и масштабе эпопеей возведения "Зенит-арены". МВД проводит в Калининградской области следственные мероприятия, связанные с "дочкой" группы компаний "Сумма", которая была ответственна за инженерную подготовку площадки "Балтик-арены".

История с буквально "золотым" песком, отсыпанным компанией "Глобалэлектросервис", поражает прежде всего тем фактом, что даже региональное правительство не может заставить фирму переделать работу, от которой зависит, устоит ли вообще стадион в пойменной болотистой местности или развалится через пару лет от паршивого дренажа.

785 миллионов рублей — цена контракта, в результате которого песок в основании площадки вообще оказался некондиционным, а областное калининградское управление капстроительства последовательно проигрывает один арбитраж за другим. И вот наконец пришли следователи Управления экономической безопасности МВД. Наверное, терпение кончилось, ведь, как пишут СМИ, представители "Суммы" якобы заявили, что нужно ещё полмиллиарда рублей на доведение до ума площадки.

И нельзя сказать, что это какое-то из ряда вон выходящее событие — у всех на слуху история с питерской "Зенит-ареной", стоимость которой выросла с 6,7 до 43 миллиардов рублей, на стройку даже показательно переехал ответственный вице-губернатор Игорь Албин. Однако стадион так, кажется, и не довели до ума — он то в буквальном смысле задыхается от канализационных испражнений, то ломается крыша, то на смену газона требуются дополнительно какие-то десятки миллионов рублей.

Стройка стала притчей во языцех, стоимость контракта почти в 6,5 раза больше по сравнению с первоначальной ценой бьёт все мыслимые и немыслимые логические объяснения такого катастрофического удорожания. И государству просто необходимо, особенно с учётом текущих экономических реалий, вмешиваться — и вмешиваться карательно и с применением всего доступного силового инструментария. Нельзя терпеть такое унижение страны, которое является плевком в лицо всем налогоплательщикам.

История что с калининградским стадионом, что с "Зенит-ареной" и масштабом воровства, и своей принадлежностью к крупнейшим спортивным инфраструктурным проектам напоминает мне, честно говоря, скандал вокруг строительства объектов "Красной Поляны", когда лично президент Путин поручил разобраться с бизнесом братьев Билаловых, которые фактически сорвали строительство олимпийского трамплина и санно-бобслейной трассы. Как и в случае с "Зенит-ареной", затраты на возведение волшебным образом выросли за несколько лет в разы. Так, если изначально планировалось потратить на них 1,2 миллиарда рублей, то итоговая цифра приблизилась к восьми миллиардам, а сроки постоянно сдвигались. И это тоже грозило гигантскими репутационными рисками для государства, впервые принимавшего зимнюю Олимпиаду.

А ведь в ходе подготовки объектов к ЧМ-2018 есть и ещё одна, чуть менее известная, точка на карте — Самара. Из-за постоянных срывов графика стоимость "Самара-арены" также выросла почти в полтора раза — с 13 до почти 20 миллиардов рублей. Параллельно идут арбитражные разбирательства с подрядчиками, которые монтировали крышу стадиона, о взыскании с них почти 900 миллионов рублей.

Если возвратиться к калининградскому стадиону, то следует отметить, что группа "Сумма" Зиявудина Магомедова, чья "дочка", по мнению следствия, поставила некондиционный песок для фундамента "Балтик-арены", известна также масштабным скандалом вокруг нефтеналивных терминалов Новороссийского порта, которыми "Сумма" владеет на паритетных началах с "Транснефтью". В СМИ активно обсуждался вопрос по поводу того, что при доступе к терминалам в Новороссийске были созданы специальные условия, при которых сторонние компании не могли туда зайти — путём тарифов и заградительных пошлин.

Какова степень участия в этих схемах господина Магомедова, никто утверждать не берётся, однако интересный факт — сам Зиявудин Гаджиевич является двоюродным братом Ахмеда Билалова, который после критики ушёл с поста вице-президента ОКР и был уволен с должности председателя совета директоров "Курортов Северного Кавказа". Вот такие вот семейно-строительные драмы.

Все эти многочисленные примеры вновь и вновь ставят на повестку вопрос о том, что время условных разговоров по-хорошему прошло: опыт и материалы следователей наглядно демонстрируют, что крупные отечественные девелоперские и инфраструктурные кампании вместе со подвизавшейся рядом сварой подрядчиков и субподрядчиков окончательно потеряли берега и не понимают ни экономических условий, ни интересов государства и общества.

Мало того, что строительные холдинги и их хозяева нагло воруют у государства десятки миллиардов рублей, так они ещё и держат свой наёмный персонал на положении каких-то рабов. В прессе постоянно проскальзывают материалы о том, что в том или ином регионе на важной федеральной стройке взбунтовались рабочие, которым по полгода не выплачивают зарплату.

Дальше терпеть такое положение просто невозможно: скандалы, срывы и откровенное воровство подрывают доверие общества к власти и вредят ей гораздо сильнее любых внешних санкций или угроз. В стране требуется масштабная ревизия и оценка эффективности трат на крупные инфраструктурные проекты, поскольку, в частности, расходуемые на них средства предназначены не для присвоения узкой группой строительных магнатов и вывода их потом за рубеж, а для мультипликативного эффекта в экономике. Помимо спортивного престижа, все крупные проекты задумывались как якорные экономические локомотивы в регионах, дающие рабочие места и деньги непосредственно в субъекты. Если этого не происходит — должен приходить доктор и жёстко наказывать.

Законодателям и правоведам имеет смысл подумать над идеей специальных антикоррупционных трибуналов — и, когда поднимется визг разного рода "либеральной" (на самом деле нет) общественности, помнить о том, что про "новый 37-й год" любят повопить как раз разного рода взяточники и воры, причём неважно, где они находятся, в оппозиционном или провластном лагере.

И начинать это нужно власти делать как можно скорее — на кону репутация государства, которое просто не имеет права капитулировать перед всеми этими билаловыми, магомедовыми и разного рода "строителями" коррупционных схем, паразитирующих на крупных общенациональных проектах. Никто не против крупного, ответственного и желающего зарабатывать вместе с обществом (а не за его счёт) бизнеса. Паразитов только терпеть нельзя, иначе они изнутри пожрут государство и всех нас с вами в придачу.