Украинским беженцам помогут немцы и датчане

Страны ЕС продолжают поддерживать Украину на плаву с помощью точечных финансовых вливаний. Однако социальные проблемы, инфляция, катастрофическое падение промпроизводства и кризис в регионах, затронутых так называемой АТО, вполне могут привести к политическому кризису уже непосредственно в Киеве.

Датский Совет по беженцам (ДСБ), финансируемый GIZ — Германским обществом по международному сотрудничеству (государственное ведомство ФРГ, занимающееся международными проектами развития), объявил тендер на строительство домов для беженцев на востоке Украины.

Так, в Луганской области планируется возвести посёлки в Крымском и Трехизбенке. В Мариупольском районе Донецкой области датчане планируют построить посёлки для беженцев в Бердянском, Чермалыке, Черненко, Георгиевке, Гранитном, Красногоровке, Лебединском, Марьинке, Николаевке, Мирном, Новогнатовке, Новотроицком, Славном, Тарамчуке, Ольгинке. Также будут построены дома для вынужденных переселенцев и на севере Донецкой области — в сёлах Зайцево, Курдюмовка, Луганское, Закитное, Мироновское, Невельское, Серебрянка, Сиверск, а также в Славянске, Светлодарске, Тоненьком.

Следует отметить при этом, что крупнейшим направлением украинской миграции можно назвать Россию: из-за вооружённого конфликта в Донбассе сюда выехало 1,1–1,4 млн человек, 100 тыс. украинцев получили гражданство РФ, 300 тыс. ожидают решения. Ещё 800 тыс. человек получили вид на жительство в странах Евросоюза, свидетельствуют данные Евростата, опубликованные в октябре прошлого года.

При этом на территории Украины насчитывается больше 1,6 миллиона внутренне перемещённых лиц. Примечательно, что Украина по этим показателям оказалась в одной группе с Колумбией, Сирией, Суданом, Ираком, Йеменом и Южным Суданом. Что характерно, по данным исследования ооновской Международной организации по миграции, 45% внутренне перемещённых лиц в Украине имеют достаточно средств только на продукты питания. Сообщалось, что 21% перемещённых семей имеют общий уровень доходов в 1500–3000 (от 50 до 100 долларов) гривен в месяц и существуют в условиях фактической внутренней дискриминации.

По данным ООН, также "поступающие сообщения указывают на то, что выплата пособий по социальному обеспечению более 600 тыс. ВПЛ могла быть заморожена или окончательно прекращена". Притом эти пособия и так были достаточно невелики. Согласно принятому в октябре 2014 года Кабинетом министров Постановлению № 505 "О предоставлении ежемесячной адресной помощи лицам, которые перемещаются из временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции", на аренду жилья нетрудоспособным беженцам выделялось 884 грн, трудоспособным — 442 грн. На тот момент минимальная аренда однокомнатной квартиры в Киеве составляла около 5000 грн в месяц.

На этом фоне иностранные спонсоры — и не только германские государственные фонды, но и Государственный департамент США и Агентство США по международному развитию — предпринимают усилия по непосредственной информационной работе на востоке Украины. Так, около 3 миллионов долларов по линии гранта, выделенного американским правительственным Агентством по международному развитию, пойдут на финансирование украинских проектов информационной сети "Интерньюс", значительная часть которых ориентирована на ведение работы с вынужденными переселенцами и беженцами из зоны конфликта в Донбассе: предполагается, что для них будут финансироваться специальные программы по "повышению толерантности" и интеграции их в единое "социокультурное пространство Украины".

История со строительством посёлков для беженцев весьма показательна и свидетельствует в первую очередь о том, что западные покровители и спонсоры Киева вынуждены делать то, что сами центральные власти фактически должны были раньше сделать и сами. Накопление проблем с внутренне перемещёнными лицами приводит к росту напряжённости и дальнейшей радикализации части украинского социума, которые во всех переселенцах с Донбасса видят "сепаратистов" и "террористов".

Во-вторых — и это также существенно в контексте кризиса Минска 2.0, — начав такое масштабное строительство посёлков для беженцев, и датчане, и, собственно, стоящие за ними германские государственные структуры признают, что статус-кво на юго-востоке Украины будет сохранён и никакого нового блицкрига у киевских властей не получится.

Особенную пикантность этой строительной активности придают масштабные усилия России по организации десятков гуманитарных конвоев и целые программы по содействию жителям ДНР и ЛНР в их учёбе и трудоустройстве в России. Старт проекта по строительству посёлков для временно перемещённых лиц может означать попытку Запада выйти на новый — теперь уже гуманитарный трек работы на востоке Украины на фоне полного бессилия и развала официального государственного аппарата на этих территориях.