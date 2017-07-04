Оппозицию готовят к выборам. Как Запад финансирует либералов через "Мемориал"

Приближающийся старт активной фазы президентского избирательного цикла 2017–2018 годов заставляет активизироваться не только политические партии, движения и общественные организации на внутреннем контуре российского политического поля, но и внешних игроков, которые ставят своей целью в рамках де-факто новой холодной войны и противостояния России и коллективного Запада подорвать доверие граждан к политической системе страны, работая прежде всего в поле гражданского общества и ведения информационных кампаний.

В 2016–2017 годах наблюдается значительное увеличение иностранной финансовой поддержки правозащитного центра "Мемориал". Общая сумма средств от иностранных правительств и международных организаций, израсходованных центром "Мемориал" в 2015 году, составила 107 873 000 рублей. В 2016 году общие расходы "Мемориала" составили уже 165 251 928 руб., из которых 162 151 412 руб. — иностранное финансирование, а 3 110 516 руб. — российские источники. Таким образом, финансирование в избирательный год признанного иностранным агентом "Мемориала" увеличилось практически на 55 млн рублей.

Крайне важно отметить, что максимальная сумма средств, полученных от иностранных источников, была израсходована в 2016 г. именно в поствыборный период, т.е. четвёртый квартал 2016 года. В четвёртом квартале было израсходовано почти 56 миллионов рублей, притом что в предыдущие кварталы иностранное финансирование колебалось на уровне 20–33 миллионов рублей. В предыдущий избирательный цикл 2011–2012 годов расходы "Мемориала" также увеличивались по сравнению с невыборным годом, однако рост расходов составлял всего 25%, в то время как в нынешнем цикле расходы увеличились почти на 50%.

За первый квартал 2017 года от иностранных источников был получен 30 236 681 рубль. Основными спонсорами в 2016–2017 годах выступили Норвежский Хельсинский комитет, Европейская комиссия, Защитники гражданских прав, УВКБ ООН, НКО "Человек в беде", Европейский адвокатский центр прав человека, Международная федерация за права человека, Университет Мидлекса, Посольства Великобритании, Кореи и Франции в РФ и ряд иных иностранных организаций. В первом квартале 2017 г. в качестве источника финансирования впервые появился European Endowment for Democracy — фактически правительственная структура Еврокомиссии, созданная при поддержке Верховного представителя ЕС по внешней политике и к тому же являющаяся одним из основателей антироссийского центра пропаганды в Прибалтике.

Правозащитный центр "Мемориал" практически полностью существует на иностранное финансирование, в связи с чем резонансным выглядит то, что российские оппозиционеры указывают его в качестве источника дохода при выдвижении и участии в выборах 2016 года в Госдуму. Так, источником средств его указывали Светлана Ганнушкина, а также соратники Алексея Навального Константин Янкаускас и Сергей Давидис. Накануне выборов в Госдуму 2016 года Ганнушкина также выступала за объединение списков ПарНаС и "Яблока", а также пыталась привлечь к данной деятельности Алексея Навального.

"Мемориал" активно участвует в защите задержанных активистов Навального 26 марта 2017 г. и уже признал нескольких политзаключёнными: Юрия Кулия и Александра Шпакова, причём за последнего лично вступался Навальный и даже пытался собирать ему деньги посредством краудфандинга.

Учитывая особенно крупные переводы в четвёртом квартале 2016 года, совпавшие по времени с резкой активизацией протестной активности либеральной оппозиции и сопутствующей медийной поддержки, можно предположить, что накачка российских НКО, ориентированных на получение западного финансирования, вполне может быть связана с попытками дискредитации российской избирательной системы и российской власти в целом в электоральном цикле 2016–2018 гг. Об этом можно говорить, основываясь на том, что преимущественно все средства, получаемые от иностранных источников, выплачиваются в виде заработной платы сотрудникам "Мемориала" и адвокатам, а также расходуются на проведение различных конференций и семинаров. А соответственно, все негативные информационные поводы, поднимаемые от лица организации или её сотрудников, фактически оплачены иностранными правительствами и организациями.

Так, общая сумма средств, полученных от иностранных правительств и международных организаций и израсходованных правозащитным центром "Мемориал" в 2015 году, составила 107 873 000 рублей. При этом основная часть суммы была направлена на выплату зарплат (62,5 миллиона рублей) и проведение конференций и семинаров — 38,6 миллиона рублей.

В 2016 году общие расходы Правозащитного центра "Мемориал" составили 165 251 928 рублей, из которых 162 151 412 рублей составило иностранное финансирование, а 3 110 516 — гранты от российского правительства.

В 2016 году по линии Европейской комиссии было выделено 804 000 евро для "Мемориала" и пяти правозащитных НКО, действующих на территории бывшего СССР, тем не менее информация об этой транзакции не была обнаружена сайте центра.

"Мемориал" довольно тесно работает с фондом Сороса "Открытое общество". На 2014–2017 годы фондом Сороса была разработана стратегия для работы в России, называющаяся Russia Project Strategy. Как следует из стратегии, структуры Сороса собираются действовать (и действуют) в трёх сферах: права человека, доступ к "широкой независимой информации" и создание платформ для критических дебатов и дискуссий.

Ключевых партнёров в России фонд Сороса также указывает в данной стратегии, предназначенной для внутреннего пользования. Так, за тематику прав человека и правосудия будут отвечать "Общественный вердикт", "Человек и закон", "Агора", "Мемориал", "Центр социальных и трудовых прав".

Если же говорить о получении финансирования на ведение политической деятельности, то в первую очередь имеет смысл обратить внимание на само руководство центра. Учитывая то, что "Мемориал" практически полностью существует на иностранное финансирование, резонансным выглядит то, что российские оппозиционеры указывают его в качестве источника дохода при выдвижении и участии в выборах 2016 года. Таким образом получается, что собственные средства кандидата (если, конечно, они вносили свои денежные средства), вносимые в избирательный фонд, были получены от иностранных источников.

Например, Светлана Алексеевна Ганнушкина, одно из ключевых лиц в Мемориале, задекларировала доход в размере трёх миллионов рублей, причём средства были получены не только от "Мемориала", но и от "Гражданского содействия", которое также является иностранным агентом и в 2016 году получало финансирование от OAK Foundation. Ганнушкина участвовала в выборах по списку партии "Яблоко" в Чеченской республике.

Сторонники Алексея Навального — Константин Янкаускас и Сергей Давидис, который также входит в число управленцев правозащитного центра "Мемориал", — также указывали его в качестве источника своего дохода.

О связях Навального и Давидиса также можно судить по переписке Леонида Волкова, вскрытой хакерами в 2016 году, в которой велось обсуждение ещё региональных выборов 2015 года, о чём ранее уже писал Лайф. Причём накануне выборов в Государственную думу 2016 года Ганнушкина также выступала за объединение списков ПарНаС и "Яблока", а также пыталась привлечь к данной деятельности Алексея Навального.

Как мы могли заметить ранее, правозащитная деятельность не связана с приобретением дорогостоящего инвентаря, программного обеспечения, а основные средства — на примере отчётов за 2010–2012 годы и отчёта "Мемориала" в Минюст 2015 года, — направляются на выплаты заработной платы, оплаты юристов, организации семинаров. Хотя данные позиции не раскрываются в отчётах за 2016-й и 2017-й, справедливо предположить, что структура ключевых расходов остаётся примерно одинаковой и основная масса средств уходит на оплату труда и адвокатские услуги.

Остаётся открытым вопрос, в связи с чем в четвёртом квартале 2016 года "Мемориалу" была выделена столь внушительная сумма, причём практически полностью из иностранных источников. Учитывая, что это был послевыборный период, вероятно, имело место увеличение адвокатских расходов в связи с оспариванием результатов выборов. Аналогичный рост можно заметить в отчёте расходований Мемориала за 2011–2012 год.