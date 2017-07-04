Американское государственное агентство отчиталось о пропаганде в России

Американское государственное пропагандистское агентство BBG в конце июня 2017 года опубликовало отчёт о своей деятельности за 2016 год. Примечательно, что на обложке документа изображён московский храм Василия Блаженного, что наглядно демонстрирует современные приоритеты иностранного вещания Соединённых Штатов. Отчёт адресован президенту Дональду Трампу и Конгрессу США.

В докладе сообщается, что в 2016 году агентство активно сотрудничало с расследователями, документалистами и журналистами (свежий пример такого сотрудничества — видеоблогер Дмитрий Иванов, kamikadzedead), а приоритетное внимание уделено продвижению "посредством независимой журналистики" внешней политики США и интересов нацбезопасности.

В качестве приоритетной целевой аудитории заявлены Россия, всё постсоветское пространство, Китай, Иран, Куба, а также некоторые другие регионы. Вещание в этих регионах велось на национальных языках, а также на языках нацменьшинств (в случае с Россией — татарский, башкирский, чеченский). Общее количество сотрудников BBG на конец 2016 года составило 2940 человек.

Заявляется, что для обхода блокировок Роскомнадзором доступа к контенту, расположенному на подконтрольных BBG ресурсах, применяется размещение контента в социальных сетях. Подконтрольный русскоязычный проект Current Time ("Настоящее время") активно работает в социальных сетях, публикуя контент в "Фейсбуке", на "Ютубе", В "Твиттере", "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Отмечается, что за год в социальных медиа видеоролики производства Current Time суммарно набрали более 180 миллионов просмотров.

В отчёте прямо говорится, что "Радио Свобода", "Голос Америки" и "Настоящее время", помимо прочего, представляют собой "сплочённый ответ на российскую дезинформацию", направленный на русскоговорящих жителей стран-союзников ("от Прибалтики до Чёрного моря, от Востока до Центральной Азии"). Противодействие российским СМИ так же ведётся и на Балканах.

Следует отметить, что в Соединённых Штатах действует закон Смита-Мундта, согласно которому радиостанциям, в финансировании которых частично участвуют государственные органы США (в том числе и "Радио Свобода"), запрещается осуществлять вещание непосредственно для американских граждан — стремление конгресса уберечь граждан от влияния собственной пропаганды, ориентированной на зарубежную аудиторию.