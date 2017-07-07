Об анонимности придётся забыть, или Почему даже украденная Гигарама очень крута

Лейтмотивом практически всех призывов либеральной оппозиции и особенно команды Навального к своим сторонникам всегда являлась условная безнаказанность и невозможность идентифицировать участников несанкционированных акций. Сам Навальный открыто писал в своём "твиттере", что участникам акции 12 июня бояться нечего: московские власти всё попилили и украли, камер высокого разрешения нет и все, как говорится, останутся при своих.

Вот только одно дело — призывать на площади несовершеннолетних сторонников. И совсем другое — получить ресурс, подобный сайту JE SUIS MAIDAN, где за счёт простой интеграции FindFace и проекта "Гигарама" получилось опознавать личности конкретных нарушителей. И за этими нарушителями даже вполне в оффлайне начали приходить дяди-полицейские и вручать административные протоколы. Когда этот сайт только заработал, вся либеральная тусовка вмиг закудахтала и загалдела, мол, опять Лайф придумал адскую машинку по выявлению диссиды.

Вот только не сходится паззл: проект JE SUIS MAIDAN использует "Гигараму" (кстати, насколько я понимаю, даже не спросив у создателей на то права) как основу для механизма деанонимизации участников незаконных массовых акций. И вот тут встаёт вопрос: а настолько ли это всё неправильно и незаконно?

Дело в том, что благодаря взрывному росту объёма данных о гражданине в Сети, начиная с соцсетей и заканчивая чекинами в тех или иных местах, транзакциями карточек и вот этими самыми съёмками с "Гигарамы" и аналогичных проектов, мы теперь находимся в ситуации, когда анонимность разделяется как бы на два потока.

С одной стороны, законопослушные граждане должны и имеют полное право требовать соблюдения своего личного пространства и того, что на Западе называется "прайвеси". А с другой — пришествие цифровой эпохи попросту не оставляет места возможности по-тихому где-то нагадить и скрыться. Теперь против политхулигана не столько конкретный омоновец, сколько его биллинг в сотовой сети, камеры на улице и "гигарама" в точке, где товарищ собрался побарагозить.

И не нужно искать тут каких-то злых умыслов коварных кагэбэшников или руки Кремля. Всё гораздо проще. Либералы и разного рода адепты экономических реформ любят порассуждать об автоматизации и повышении эффективности информационных систем, когда дело касается каких-нибудь беспилотных грузовиков, исчезновения профессий (кассира, например) или создания роботизированных производств.

Однако весь мировой опыт подсказывает нам, что прикладные технологические новшества используются в первую очередь в системах контроля за социумом. И используются они повсеместно, с пионерской ролью Запада в том числе. Так что нашим либеральным вождям следует принимать во внимание простой факт: организовывая незаконные акции и выводя туда свой актив для обоснования освоенного бюджета, надо помнить, что они уже все подсчитаны и пронумерованы.

Это не хорошо и не плохо — это реалии наступающей цифровой эпохи. Навальный и Ко это, впрочем, понимают вполне, но надо понять и тем, кто по его призыву выходит на массовые акции.