Пьяные, бомжи и ЛГБТ: кто проводит агитационный "субботник" Навального

С утра в Москве, а также в ряде других городов страны сторонники Алексея Навального решили провести так называемый Большой субботник, целью которого заявлено информирование граждан о том, что Навальный в будущем году собирается участвовать в президентских выборах. Несмотря на то что характер судимости и приговора, а также разъяснения ЦИК однозначно говорят о том, что оппозиционер не имеет права выдвигать кандидатуру на выборах главы государства в 2018 году, команда Навального продолжает как сбор средств с граждан, так и публичную агитацию.

В группе организаторов сегодняшнего агитационного "субботника" подчёркивается, что в мероприятии принимают участие сознательные и активные граждане, которые хотят "другого будущего" для своей страны. Гражданские журналисты Лайфа прогулялись по нескольким точкам в Москве, где расположились агитационные пункты Навального, — у метро "Комсомольская", в Кузьминках, на "Юго-Западной" и "Курской" — и своими глазами увидели, кто и как агитирует за Алексея Навального и его несуществующую "президентскую кампанию".

Не остались в стороне от агитации за Навального и представители ЛГБТ-сообщества.

Видео с одной из точек проведения "субботника" Навального было прислано в редакцию гражданским журналистом Лайфа. Активист на видео общается с прохожими и разъясняет им политическую программу оппозиционера.