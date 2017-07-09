Магомед Даудов: Нельзя переводить бытовые инциденты в ранг большой политики

Председатель парламента Чечни рассказал, зачем ездил в Дагестан. Ранее в ряде СМИ сообщили, что якобы в республике 7 июля была заблокирована колонна автомобилей.

Магомед Хожахмедович, отдельные СМИ пишут, что вы были в селе Ленинаул Республики Дагестан...

— Да, я седьмого июля по поручению Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова вместе с руководителем администрации главы и правительства ЧР Вахитом Усмаевым, министром внутренних дел по ЧР Русланом Алхановым и другими коллегами совершил поездку в населённый пункт Ленинаул Казбековского района Республики Дагестан.

А с какой целью?

— К главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову обратился глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации, возникшей в результате бытовой ссоры. Рамзан Ахматович поручил нам приложить все усилия, чтобы не дать событиям принять необратимый характер. Наша цель была предотвратить эскалацию и перевод конфликта на межнациональную почву.

В прессе пишут, что всё происходило на границе между Чечнёй и Дагестаном. Также говорят, что вас встретили агрессивно...

— Во-первых, я хотел бы отметить, что все события, если можно так назвать, происходили не на границе Дагестана и Чечни, как пишут издания.

Этот конфликт не имеет никакого отношения к границе. Ленинаул находится в двух-трёх десятках километров от Чечни. Попытки придать ему характер конфликта на административной границе абсолютно бессовестны.

На самой границе нас встретили представители РОВД и в

сопровождение ГАИ Дагестана мы прибыли в село. При въезде в село там собралось более тысячи человек молодёжи. Нас там встретил первый заместитель министра внутренних дел Дагестана Сергей Карпов. Хочу выразить ему благодарность. Это настоящий офицер, ветеран Афганистана. Он объяснил ситуацию, что приезжие из Чеченской Республики и местные жители собрались у поста на въезде в село.

Потом к нам присоединились секретарь Совбеза РД Абдулмуслим Абдулмуслимов и глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев. Я благодарю всех представителей власти Дагестана, которые вместе с нами принимали участие в урегулировании конфликта.

На посту — хвала Всевышнему, мы подъехали вовремя — был небольшой инцидент. Молодые люди пытались прорваться в Ленинаул, оцепление их сдерживало, они кидали камни в оцепление, состоящее из местных правоохранительных структур. О нашем приезде они не знали и информация, что камни кидали в наш кортеж, не соответствует действительности.

Получилось так, что стоящие в оцеплении оказались между нами и теми людьми. Благодаря нашему своевременному появлению удалось предотвратить крупный конфликт.

Как отреагировала молодёжь на ваше появление?

— Я обратился к ним с просьбой успокоиться и выслушать меня. Они были рады моему визиту, внимательно слушали. Я объяснил им, что такие вещи так не делаются, проблема Ауховского района существует не первый год, решать её нужно законными путями за столом переговоров или другими законными способами. Конечно нам не безразлична судьба чеченцев, проживающих в РД, но всё должно быть в рамках закона.

Пишут, что машины и вас лично целенаправленно забросали камнями. Остановить агрессивные действия против вас удалось только министру транспорта, энергетики и связи Дагестана Сайгидпаше Умаханову. Так ли это?

— Нет ничего удивительного в том, что так пишут. Это очередная попытка "Кавказского узла" и им подобных вбить клин между народами Чечни и Дагестана, спровоцировать противостояние, вызвать напряжённость. Этому никогда не бывать! Пусть и не мечтают! Если даже завяжут тысячи узлов, наши народы этого не допустят. Неважно, кто и что сказал и сказал ли вообще, приехал или не приехал. Я лично там не видел Сайгидпашу. Не знаю, был он там или не был. Разве это важно в данной ситуации? Главное, что между нашими республиками, нашими народами, главами регионов Рамзаном Кадыровым и Рамазаном Абдулатиповым всегда были и будут добрые, крепкие, братские отношения. Вот фундамент взаимоотношений! Всё остальное вторично. Нас разделяет административная граница, а соединяют вековые узы единства и сплочённости. Да, это может кому-то и не нравится. Ну и что из этого? Пусть не нравится!

А с людьми старшего поколение общались? Какое у них мнение?

— После я вместе с секретарём совбеза и с первым заместителем министра внутренних дел Дагестана поехал в мечеть Ленинаула.

Мы поговорили со старейшинами, объяснили им суть нашего визита, что мы не приехали поддерживать чьи-то неправомерные действия, а, наоборот, исключить конфликт между аварцами и чеченцами, напомнить, что они жили в этом селе мирно и дальше им придётся также мирно жить бок о бок, по-соседству. А все политические вопросы будет решать руководство Республики Дагестан.

После общения мы благополучно вернулись обратно. Нас хорошо приняли и проводили, поблагодарив за справедливую позицию Рамзана Кадырова.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов связывался с Рамзаном Ахматовичем. Он поблагодарил его за активное и действенное участие в разрешении ситуации. Я также сегодня разговаривал с первым заместителем министра внутренних дел и с секретарём Совета безопасности Дагестана.

Хочу отметить, что сегодня по просьбе депутата Госдумы России Бувайсара Сайтиева и старейшин РД Рамзан Ахматович принял делегацию общественности из Дагестана. Участники встречи выразили искреннюю благодарность главе Чечни за предотвращение конфликта, могущего иметь непредсказуемые последствия.

А что было дальше?

— Дальше нужно предметно заниматься вопросами, которые периодически становятся косвенными или прямыми причинами для подобных ситуаций. Эти причины всем известны. Они имеют очень длинную историю. Руководство Дагестана держит вопрос на контроле, ведёт диалог с федеральным центром. Будем надеяться, что итог будет положительным и устраивающим все стороны.