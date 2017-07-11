Пономарёв и Сатаров назвали Навального сектантом, склонным к популизму

Накануне YouTube-канал "Радио Свободы" опубликовал видеозапись беседы, посвящённой выходу Алексея Навального из изолятора, в ходе которой оппозиционер был раскритикован и назван спойлером действующей власти.

В передаче участвовали известные деятели российского либерального оппозиционного движения: президент фонда "ИНДЕМ", бывший советник президента Ельцина Георгий Сатаров, депутат первого созыва Госдумы, профессор Департамента политической науки Высшей школы экономики Юлий Нисневич, экономист и сотрудник Московского центра Карнеги Андрей Мовчан а также проживающий на Украине бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв.

Так, в частности, Юрий Нисневич прямо обвинил Навального в работе на Кремль и политическом "спойлерстве".

— Обратите внимание, очень многие разоблачения Навального приходятся на моменты обострения борьбы между кланами, под определённые фигуры это всё сделано. И, разрушив даже возможное поле оппозиции, Навальный в данном случае, как говорят в преферансе, "играет на лапу" с властью.

Бывший советник президента Ельцина Георгий Сатаров при этом отметил, что "Навальный боится сильных людей, безусловно… есть популистские переклички того времени, этого времени", а Илья Пономарёв обвинил оппозиционера в "сектантстве".

— Я сравниваю Навального не с Путиным и не с Ельциным. Я сравниваю Навального с Явлинским, с человеком, который будет всегда занимать позицию внешне очень привлекательную, но при этом очень сектантскую. И будет всячески отгонять от себя сильных людей, что ему очень свойственно. Поэтому я не считаю, что он может прийти к власти.