Сказ про жабу и гадюку. Как "замученный" режимом Туровский Навального расчехлил

Кажется, в полку малолетних экс-сторонников Навального, поверивших во всю ту чушь про десять тысяч евро и орды адвокатов, которые только спят и видят, как бы вытащить из государственных застенков юных борцов с коррупцией, сегодня прибавился ещё один воин-разоблачитель. И это, только не смейтесь, тот самый Александр Туровский, которого полиция задержала во время обысков в так называемом штабе Навального.

На видео, которое уже гуляет по Сети, впрочем, заметно, что Туровского во вполне нормальном состоянии доставили в отдел полиции, и если уж что и было там подозрительного — так это бегающие от волнения глазки самого парня и какая-то экстатическая жестикуляция. Ну да бог с ним, мальчик он уже взрослый и отвечать, в том числе и

И вот сегодня Туровский у себя в "фейсбуке" вывалил, так сказать, фактурку — и она вскрывает довольно неприглядную картину взаимоотношений Навального и его окружения со своим активом и сторонниками. Туровский пишет о двух важных моментах. Во-первых, никакой помощи от Навального он не дождался и даже посетовал на то, что призывы Навального "винтиться" фактически так и не были подкреплены какой-либо реальной помощью и содействием.

Это в общем-то и неудивительно — о несоответствии реальных ресурсов и медийной раскрутки призывов Навального выходить на митинги писали много и все. Никакой цели помочь всем поверившим ему активистам у основателя ФБК не было – да это и не нужно было, поскольку целью являлась мобилизация массовки, тем более, что заявления о 10 тысячах евро как это принято сейчас говорить не являлись публичной офертой. Навальный же хозяин своему слову – захотел дал, а захотел забрал обратно.

И из этого, собственно, вытекает второй пункт претензий Туровского, который заключается в том, что Навальный использует своих сторонников как пехоту и ресурс. В общем-то для политика это не новость, все они в том или ином качестве этим занимаются, нужно быть или полным фарисеем или неполовозрелым романтиком, которые впрочем составляют значительную часть актива Навального.

Но созданная вокруг Навального медийная аура как бы исключала из набора его качеств весь этот набор манипулятивных и потешно-популистских техник, свойственных профессиональным политикам. Однако при столкновении с реальностью оказалось, что Навальный именно как раз таки и есть самый обыкновенный популист и любитель попользовать сторонников в рамках вполне себе успешной бизнес-схемы вида "выходите на митинг — киньте на донат денежек для несчастных активистов". В профите в итоге оказывается тот, кто наверху пищевой цепочки, то есть сам Навальный.

Причём, что его личная реакция на пост и обвинения Туровского, что соответствующие комментарии Волкова и юриста ФБК Жданова демонстрируют растерянность и непонимание — как же так получилось, что создававшийся годами имидж самого честного и неполживого оппозиционного политика за последние недели и вот уже даже на глазах разваливается. Навальный пишет, мол, не можем связаться, но потом журналисты Медузы вполне себе связываются, и Туровский всё подтверждает.

Жданов, а потом и сам Навальный пишут о том, что они вообще впервые наняли для защиты аж трёх адвокатов — но тогда все предыдущие увещевания о якобы армии защитников для задержанных на предыдущих акциях как бы переходят в разряд мифологии и прямой лжи.

И это на самом деле такая крайне показательная история. История о том, что нет в нынешней оппозиционной политике в России никаких белых в ангельских одеждах вождей, которые вот так вот раз и одной левой нас в рай выведут. Что есть — так это враньё, подтасовки, пользование собственного актива и заработки на нём (как прямые — на донатах, так и косвенные в виде собственной медиараскрутки и дальнейшего использования имени для сливов и корпоративных войн). Туровского вот, кстати, вообще не жалко: получил ровно то, на что тусовочка, в которую он залез, и способна дать.

Осталось только, чтобы и до остальных сторонников Навального в креативных кедиках, со спиннерами и вейпами дошло, что пока им рассказывают про яхты, дачи и многомиллиардные распилы, их самих как пехоту используют в разных схемах прямо вот здесь и сейчас. И хорошо, когда это просто создание массовки или бесплатная рабсила на раздаче стикеров и буклетов. Хуже ,когда вождь зовёт в объятья ОМОНа и Росгвардии, а потом по-тихому сливается, оставляя вас наедине с бездушной правоохранительной системой и судом. Бежать надо от таких вождей, да побыстрее, ибо это не вожди, а бизнесмены-провокаторы.