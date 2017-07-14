Винтиться и нарываться — к вопросу об истинной политической программе Навального

Скандал с волонтёром московского штаба Навального Туровским, который вскрыл неприглядную картину происходящего в окружении основателя ФБК и прежде всего его собственную наплевательскую позицию в отношении своих рядовых сторонников, всё никак не утихает.

Интересен в этой истории вот какой аспект: призывая своих сторонников как можно активнее "винтиться и нарываться", Навальный вскрывает истинные мотивы своих последних действий и заявлений. Судите сами: во время последней акции 12 июня на Сахарова в итоге оказались и звук, и сцена, и разрешение от властей. Но, несмотря на то что сам директор ФБК Рубанов приехал на Сахарова с аппаратурой, Навальный всё равно звал всех на Тверскую, чтобы как раз побольше человек "замели и свинтили". То же самое произошло на последнем "агитационном субботнике", когда полиция задержала почти половину от вышедших на акцию 150 человек, что опять-таки со стороны Навального есть чистейшей воды подстава и желание как можно больше своих же собственных активистов упрятать за решётку.

Навальный и его окружение изначально были сформированы и заточены под довольно специфические цели — они были инструментами сливов и корпоративных войн, классическими корпоративными шантажистами, живущими за счёт денег спонсоров, донатов с доверчивой публики в Сети, с единственной целью — словить побольше хайпа на резонансных расследованиях. Однако если посмотреть на повестку ФБК, именно на реальные плоды их деятельности, то с момента фильма о "не Димоне" ничего фонд и Навальный сгенерировать не смогли. Всё, что было после фильма, — это череда митинговой активности, раскрутка самого фильма за счёт "ботоводческих" сетей, опять призывы к митингам, поездки по регионам, кампании по сбору средств в Сети, ну и ещё — кейс с ложками "Роснефти", по которым вообще случился фейл, так как ФБК выдал заявочную документацию за итоги тендера.

Однако выстроенный Навальным такой маленький политический "левиафанчик" из сети волонтёров, взбудораженных и накрученных рассказами про репрессивный режим и светлый либеральный авангард, который должен освободить Россию от кровопийц во власти, требовал и требует подпитки. Взятки с Навального никакие, затрат, судя по кейсу Туровского и Лебедева, тоже в районе "около ноля". Вот только этим арестованным мальчикам и девочкам Навальный вполне так подгадил по жизни — с учётом постановки их на оперативный учёт и вытекающих из этого разных прелестей в области учёбы и карьеры. Им-то никто не поможет, пусть хоть сто раз будут они взывать к своему гуру. А он снимет свою медийную и финансовую пенку и поедет себе опять в Барселону и Мадрид. "Винтятся" пусть другие, и побольше, — будет Навальному что продать спонсорам и своей "крыше".