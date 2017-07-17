Леонид Волков забанил критиковавшего его админа группы "Роспил" в соцсетях

Крупнейшая оппозиционная группа в соцсети "ВКонтакте" "Роспил" (288 тысяч подписчиков), созданная и поддерживаемая силами сторонников Алексея Навального, ночью с 13 на 14 июля прекратила функционирование.

Администрация ресурса обвиняет ближайшего сподвижника Навального Леонида Волкова в безответственности и указывает на три основные ошибки, допущенные штабом Навального (в результате чего пострадал волонтёр Александр Туровский). Заявляется, что без признания и исправления ошибок "избирательная кампания не имеет смысла", ставится ультиматум, после выполнения которого ресурс может продолжить работу. В опубликованном заявлении также говорится о том, что Леонид Волков в ответ на критические замечания применил фактически инструмент цензуры — забанил администратора ресурса.

В ночь на 16 июля Леонид Волков опубликовал ответное сообщение, где открестился от крупнейшего оппозиционного сообщества, заявив, что лично не знаком с администрацией ресурса. Далее Волков попытался возложить ответственность за провалы на Николая Ляскина и предположил, что администратор ресурса хоть и является "добросовестным волонтёром", однако далёк от информационной повестки оппозиции, так как не является москвичом.

В своей публикации Волков заявил, что администратор данного ресурса ранее получил от ФБК приз. В свою очередь, администрация ресурса 16 июля опубликовала ответный пост, где несколько раз звучат обвинения в том, что слова Волкова — ложь. Подытожено всё это словами о "бездарной организации работы штаба и наплевательском отношении к людям".