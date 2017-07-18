Учёные или агенты: как США собираются проникать в российскую Арктику

Национальный научный фонд Соединённых Штатов, являющийся государственным агентством правительства США, выделил средства ряду американских и европейских университетов в рамках гранта на организацию специальной конференции по программы "Социальных наук в арктическом регионе". В США за проект отвечает Университет северной Айовы, а подрядчик в Европе — шведский университет Умео. Подчёркивается, что целью конференции в рамках программы, которая прошла на базе университета Умео в Швеции, является не изучение климатических и иных аспектов природы в Арктике, а поддержка гуманитарных исследований о положении коренного населения сквозь призму изменения климата и экологических вопросов.

Стоит отметить, что на сайте программы организаторы указывают, что в коспонсорах мероприятия помимо Национального научного фонда Соединённых Штатов значатся посольства Польши и Франции в Швеции. В описании условий американского правительственного гранта на специализированном портале раскрытия правительственных расходов США прямо указывается на то, что будут поддержаны в первую очередь молодые студенты и исследователи из числа представителей коренных народов севера Российской Федерации.

Довольно примечательно, что цели и задачи программы описаны именно в контексте формирования определённого политического взгляда на ситуацию в Арктике, в то время как климатические и экологические вопросы фактически становятся лишь средством и фоном для внедрения определённого политического дискурса. Так, в описании программы прямо сказано о том, что "варианты развития северных арктических территорий будут рассматриваться сквозь призму политической системы, демографии, развития инфраструктуры и правовых систем".

Организаторы прямо указывают на то, что будут поощрять участие представителей коренных народов, политиков и учёных в программе, спонсируемой американским правительством и посольствами ряда европейских стран, которые, к слову, не имеют территорий в Арктике и не входят в Арктический Совет.

Всё это, особенно упор на молодых учёных, а также представителей коренных народов севера, и России в первую очередь, по мнению экспертов, свидетельствует о желании профильных правительственных структур Соединённых Штатов создать опору в виде зависимых структур гражданского общества и в академической среде для формирования в перспективе негативной медийной повестки в сфере экологических и климатических претензий на фоне активизации деятельности российских корпораций по освоению Арктики. Причем работа эта идёт не только на треке формирования лояльного США экспертного сообщества, но и в перспективе — в среде коренных народов Севера, что может привести к созданию очагов искусственной этнической напряжённости.

Всё активно идёт и наращивание военной составляющей в регионе, хотя Россия в данном случае опережает Запад в вопросах военного строительства. НАТО заинтересовано в усилении присутствия в Арктике, а страны-члены, входящие в состав НАТО и будучи арктическими странами, могут стать предлогом к этому усилению, якобы для защиты их безопасности.

Прецедент уже был, но пока без участия НАТО. В 2015 году Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция подписали соглашение об усилении военного сотрудничества в "ответ на российские действия". В усиление противостояния вовлекается и Канада. По последнему заявлению министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, Россия может дестабилизировать политическую ситуацию в стране, в связи с чем Канаде необходимо готовиться уже сейчас.

Ещё одной потенциальной угрозой для России в Арктике станет вступление Швеции и Финляндии в НАТО (неудивительно в этой связи, что программа по взаимодействию с академическим сообществом и коренными народами Севера запускается именно на базе шведских вузов), что одновременно будет означать расширение НАТО и усиление позиций альянса в Арктике с целью доминирования на военном и торговом "треке".

Как считают эксперты, вступление Швеции и Финляндии в военный альянс практически не повлияет на реальную расстановку сил, но тем не менее Россией это будет интерпретироваться как агрессивные шаги, которые могут оказаться далекоидущими планами Североатлантического альянса стать "Альянсом Северного Ледовитого океана".