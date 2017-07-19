Металлурги пошли в конгресс: дочерние структуры ТМК лоббируют отмену санкций

Продолжающееся обсуждение новых санкционных мер в отношении России в среде американских законодателей периодически переходит в плоскость конкретных мер, направленных как на закрепление существующих санкционных мер, так и на их расширение. Крупные российские банки и энергетические корпорации, начиная с момента старта активной фазы кризиса в отношениях с Западом, потратили сотни тысяч долларов на американских лоббистов, призванных работать с конгрессменами и сенаторами.

Как следует из данных системы раскрытия лоббистской активности Конгресса США, процедуру регистрации по специализированной форме LD-2 прошла компания Ipsco Tubulars, Inc. Компания является дочерней структурой российского металлургического холдинга ТМК, председателем совета директоров которого является Дмитрий Пумпянский.

У холдинга довольно диверсифицированный географически бизнес, который, в частности, включает и американский дивизион, а лоббистская активность как американского, так и иностранного бизнеса в Конгрессе США вполне объяснима и является общепринятой практикой. Тем не менее, в отличие от лоббирования стандартных для корпоративного сектора вопросов свободы рынка или узких вопросов в своём секторе, американская "дочка" ТМК Ipsco Tubulars, Inc. указала в качестве лоббистского интереса один конкретный законопроект.

В качестве сферы лоббизма указан законопроект H.R. 1059 / S. 341 (О пересмотре санкций в отношении России 2017), внесённый сенатором-республиканцем Линдси Гремом. Довольно интересно, что именно этот законопроект (в отличие от тех или иных ограничительных мер по отдельности, предлагаемых другими законопроектами республиканцев и демократов) предполагает, что принятые администрацией Обамы санкции против России на основании исполнительных указов, касающихся наказания России за вмешательство на Украине и в области кибершпионажа (указы № 13694, 13660, 13661, 13662 и 13685) стали бы законом и их можно было бы отменить только через согласие конгресса и соответствующую усложнённую процедуру.

Согласно документу, по которому Ipsco Tubulars, Inc. собирается работать с конгрессом, для отмены или ослабления санкций требуется период пересмотра в 120 дней. За это время конгресс может принять резолюцию о запрете пересмотра санкционного режима. Кроме того, законопроект, который направлен на то, чтобы придать силу закона указам бывшего президента Обамы о введении санкций против России, предполагает, что для снятия или ограничения санкций глава Белого дома должен обосновать такой шаг перед законодателями. В случае антироссийских ограничительных мер законопроект требует подтверждения прекращения действий на Украине и кибератак против американцев.

Ранее структуры, подконтрольные "Газпрому" — речь идёт о компании-операторе "Северного потока — 2" New European Pipeline AG, — также подавали уведомления о ведении лоббистской деятельности в американском конгрессе, однако тогда она касалась узкой конкретной области строительства трубопровода и связанных с этим ограничений.

Примечательно, что ранее некоторые американские СМИ сообщили о том, что советник госсекретаря Хиллари Клинтон Томас Пикеринг, занимая место в совете директоров "Трубной металлургической компании", получил порядка 500 тыс. долларов в период за 2009–2012 годы, помогая "решать вопросы по поставкам продукции в Иран, находившийся к тому времени под санкциями американцев".

Столь пристальный интерес российского металлургического гиганта к конкретному санкционному законопроекту республиканца Грема может быть обусловлен опасениями относительно того, что американские власти и законодатели пойдут на радикальный шаг, решив перенести фокус экономического давления на Россию из нефтегазовой сферы и финансового сектора (пока крайне ограниченного, надо сказать) на иные сектора экономики, в частности на экспорт и производство металлопроката.

Следует отметить, что американский сенат ещё 15 июня одобрил законопроект, вводящий новые санкции против России и Ирана. В законопроекте, к примеру, предполагается сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков и компаний нефтегазового сектора, находящихся под санкциями.

Проект также предполагает, что президент США может наложить ограничительные меры на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.