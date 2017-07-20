Коррупция, диктатура и национализм – секрет успеха Украины от западных экспертов

Влиятельный вашингтонский аналитический "мозговой танк" — Атлантический совет — выпустил доклад о ситуации на Украине и 12 мифах, касающихся развития ситуации в стране в период после 2014 года. В материалах совета анализируется то, в каком направлении двигается страна, и делается ряд выводов.

Несмотря на декларируемые 12 "мифов" о пост-Майданном развитии Украины, фактически речь идёт о существенно меньшем наборе рекомендаций, которые тем не менее довольно парадоксальны.

Во-первых, отмечается, что с 2014 года Украина не особенно изменилась, реформы буксуют и фактически носят практически повсеместно косметический характер. Во-вторых, утверждается, что, вместо следования примеру Польши, Украине следует обращать внимание на прибалтийский опыт, в первую очередь радикальных социальных реформ, причём в заслугу прямо ставится то, что "Эстония и Латвия исключили "пророссийское и относящееся с симпатией ко временам СССР" население из процесса принятия политических решений. Сделай Украина то же самое с Крымом и востоком страны, удалось бы избежать нынешних проблем.

В третьих, утверждается (на примере распада Югославии и Чехословакии), что национализм на самом деле явление хорошее и способствует построению "процветающего" государства.

Самое же примечательное припасено напоследок: Украине советуют не обольщаться насчёт демократии и борьбы с коррупцией, так как все наиболее успешные примеры современной модернизации протекали при авторитаризме и разгуле коррупции (подразумевая, очевидно, примеры автократической модернизации в странах Юго-Восточной Азии). Речь идёт о том, что эксперты, близкие к истеблишменту, фактически предлагают признать неизбежные реалии деградирующего украинского failed state и зафиксировать, прежде всего в медийном плане, статус страны в категории держав Третьего мира, представляя проблемы и провалы национального масштаба в виде неких мифических преимуществ или даже желательного процесса.

Рекомендации не обращать внимания на коррупцию и разгул национализма идут на фоне всё большего и тотального вмешательства международных финансовых институтов в украинскую социальную сферу и демонтаж последних остающихся островков социального государства.

Всемирный банк выделил Украине (оператором выступает Министерство соцзащиты населения) грант на программу "Разработка и внедрение непрямых методов оценки и валидации доходов граждан в связи с вопросами социальной поддержки". Следует отметить, что по указанию МВФ и ВБ на Украине уже в этом году стартует масштабная пенсионная реформа, которая затронет 12,5 миллиона пенсионеров. В дальнейшем увеличение страхового стажа до 35 лет приведёт к тому, что мало кто из жителей Украины сможет реально претендовать на пенсии в будущем.

Если же говорить о борьбе с коррупцией, то кроме редких призывов к американскому руководству расследовать коррупционные дела, связанные с президентом Порошенко и его окружением, успехов в реальности нет. Зато американцы и их польские коллеги довольно успешно осваивают бюджеты на медийное сопровождение "борьбы с коррупцией".

Американское правительственное агентство по международному развитию — USAID ещё в феврале 2016 года объявило конкурс на предоставление услуг по продвижению в украинском обществе поддержки усилий Правительства Украины в сфере реформ и антикоррупционной повестки. В качестве целей программы заявлялось, во-первых, повышение осведомлённости о реформах, которые украинское правительство осуществляет в стране.

Американские чиновники в описании размещаемого на правительственном портале контракта на предоставление консалтинговых и имиджевых услуг довольно откровенно указывают на то, что в украинском обществе господствует "путаница и непонимание" в отношении тех реформ, которые украинские власти осуществляют в последние годы, а отдельные ведомства и министерства зачастую продуцируют "различающуюся и конфликтную" информацию, которая вводит в заблуждение граждан Украины.

Практически тем же самым занимается американское правительственное агентство USAID и в сфере экономики — только в информационной сфере, но не в реальности, речь идёт о "пропаганде" принципов конкурентоспособной экономики, особенно в регионах юго-востока страны, что ни в какой степени не может рассматриваться как объективная и эффективная помощь в реальном повышении конкурентоспособности украинских товаров — это не нужно в первую очередь самим США и странам Евросоюза, для которых Украина является лишь рынком сбыта собственной продукции.

Призывы не обращать внимания на коррупцию, национализм и установившуюся авторитарно-олигархическую модель правления основаны на желании замаскировать провалы украинских властей по конкретной социально-экономической повестке и обосновать националистическую и русофобскую вакханалию как якобы составную часть "успешного развития" государства, что особенно характерно на фоне крайне спорных результатов такой политики в странах Прибалтики, где созданный в отношении русскоязычных "неграждан" режим апартеида никак не помог этим странам в развитии промышленности, сельского хозяйства, демографии или энергетики. Аналогичная судьба уготована и Киеву – в отсутствие при этом даже того финансового "зонтика" со стороны ЕС, что имеют прибалтийские государства.