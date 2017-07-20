Туровский заявил об угрозах жизни и здоровью со стороны активистов Навального

Волонтёр московского штаба Алексея Навального Александр Туровский, получивший известность после задержания сотрудниками Росгвардии и последующих громких заявлений об отсутствии помощи со стороны основателя ФБК, сегодня опубликовал пост на своей страничке в "Фейсбуке", в котором рассказал о поступающих в его адрес угрозах со стороны поддерживающих Навального активистов:

— Начиная от оскорблений по телефону и в Интернете, заканчивая откровенными угрозами меня покалечить. Откуда это спускается, я прекрасно понимаю. Очень печально, что Алексей у всех на виду пишет о готовности встретить меня чуть ли не с распростёртыми объятиями, но при этом допускает или провоцирует такую травлю со стороны своих подопечных.

Туровский также описал ещё один эпизод в ходе которого ФБК и лично Навальный полностью устранились от помощи задержанным активистам. По утверждениям Туровского, после задержаний в ходе одиночных пикетов у Администрации Президента во время второго процесса по "делу "Кировлеса" никто из окружения политика не озаботился судьбой арестованных активистов и не помог им с адвокатами:

— Были суд с решением оштрафовать меня и Колю на 10 тысяч рублей и проигранные апелляции. Всё это время ни ФБК, ни Навальный, никто, кроме Сергея (Васильченко. — Прим. ред.), не изъявил какого-то либо желания помочь, штраф также никто не предложил возместить.

Как ранее сообщал Лайф, драка Туровского с бойцами Росгвардии произошла в московском штабе Навального на Садовой набережной. Молодой человек отказался выполнить требования правоохранителей и оказал сопротивление. В итоге суд оштрафовал его на 500 рублей за неповиновение полицейским.