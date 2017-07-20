Навальный vs Стрелков. Либералы раскололись по вопросу предстоящих дебатов

Дебаты основателя ФБК Алексея Навального и лидера общественного движения "Новороссия" Игоря Стрелкова, которые состоятся сегодня на канале "Навальный Live", привлекли повышенное внимание со стороны несистемной либеральной оппозиции и вызвали немало дискуссий относительно целесообразности дебатов с "военным преступником". Многие комментаторы из либерального лагеря прямо говорили о том, что Навальный решил активнее работать с националистической аудиторией, что, по сути, возвращает политика на несколько лет в прошлое, когда он также пытался заигрывать с этой аудиторией и даже принимал участие в "Русских маршах". Лайф собрал мнения представителей либерально настроенных оппозиционных кругов в преддверии сегодняшних дебатов.

Так, депутат питерского Заксобрания от партии "Яблоко" Борис Вишневский в эфире "Радио Свобода" заявил о том, что Навальному ни в коем случае нельзя было идти на дебаты со Стрелковым, а сам Навальный является националистом, за что и был исключён из "Яблока":

— Он хочет дискутировать с господином Стрелковым-Гиркиным, он хочет заручиться поддержкой людей с националистическими взглядами. Хочу напомнить, что, когда я и мои коллеги из "Яблока" говорили, что Навальный это националист, нам говорили, что он давно от этого отошёл, я лично был членом бюро "Яблока", который исключал Навального из партии из-за участия в "Русских маршах".

Близкий в Навальному фотограф Евгений Фельдман также не одобрил идею о дебатах со Стрелковым, отметив, что с убийцами дискутировать нельзя:

— Могу понять, зачем дискутировать с политиками, пусть с самыми дикими взглядами. Зачем дебатировать с казнившими безоружных — не могу.

Известный либеральный блогер и бывший член КС российской оппозиции Рустем Адагамов также выразил недоумение в связи с решением Навального подискутировать с бывшим министром обороны ДНР:

— Навальный согласился на дебаты с Игорем Стрелковым? С террористом, который начал войну в Донбассе? Это что такое вообще? Зачем??

Либеральный журналист Александр Сотник так и вовсе предложил Навальному выйти на дебаты с предположительно ликвидированным лидером запрещённой в России террористической группировки ИГИЛ аль-Багдади:

— А ведь Навальный мог и с ним подискутировать после Гиркина. Но не срослось...

Первый заместитель главного редактора "Эха Москвы" Владимир Варфоломеев в своём "твиттере" создал голосование с вопросом о том, "прав ли Алексей @navalny, согласившись на публичные политические дебаты со Стрелковым/Гиркиным". Затем журналист и вовсе прямо написал о том, что "с военными преступниками не дискутируют".

Однако позднее оба твита были удалены, сохранившись, впрочем, в кеше поисковиков (посмотреть можно тут и тут).

Ближайшая соратница Навального и ведущая программы "Кактус" Любовь‏ Соболь написала, что Стрелков — военный преступник, а на вопрос о том, зачем с ним дискутировать, указала, что она с ним на дебаты не соглашалась.

Главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов написал своё мнение о дебатах Навального со Стрелковым в телеграм-канале, о чём сообщил в своём "твиттере".

— Позиция Навального не сильно определённая, а Гиркин — это радикальная инкарнация значительной части российского общества (и власти). Грубо говоря, Гиркин — это необъявленное желание Путина. Эти возможные дебаты, ИМХО, позволят выявить жёсткую позицию Навального по Украине (куда ему будет деться) и вернуть в дебаты цену присутствия России. Ну и МН17. Риск для Навального? Риск. А что, первый раз? Крым же не бутерброд.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв, в настоящее время проживающий на Украине, и вовсе предположил, что фигура Стрелкова в качестве оппонента крайне выгодна Навальному, так как на его фоне можно "отстроиться" от радикалов и выглядеть респектабельным политиком:

— Есть такая тактика — выбирать себе в соперники человека, который обречён на проигрыш. С таким же успехом можно было провести дебаты с Чикатило… суть технологической задумки понятна: быть умеренным на фоне радикального и вызывающего отторжение у твоей целевой группы человека. Сторонники Гиркина не будут смотреть канал Навального, поэтому Алексей обязан выигрывать их дебаты.