Ельцин 2.0, компрадор и не патриот. Как Стрелков Навального словесно обглодал

Ну что ж, широко анонсированные дебаты между Алексеем Навальным, позиционирующим себя в качестве "кандидата в президенты", и Игорем Стрелковым, представляющим движение "Новороссия" и первую волну ополчения Донбасса, состоялись, став одновременно крайне скучным по форме и одновременно примечательным по содержанию мероприятием.

Блоков было заявлено три — борьба с коррупцией, отношения с Западом и ситуация в Донбассе, однако именно по поводу антикоррупционного блока у всех была предварительная уверенность — в том, что уж по этому-то вопросу Навальный выступит наиболее аргументированно и уж точно размажет "тупого вояку-националиста" Стрелкова. Однако вместо уверенного в себе профессионала, собаку съевшего на расследовательской деятельности, мы увидели человека, что-то бормочущего про "желание изменить систему" в качестве необходимого условия борьбы с коррупцией. Ну-ну, школьники, которых Навальный выводил на митинги, тоже постоянно говорят об изменении системы, оказываясь потом в автозаках и под административными штрафами и арестами. Навальный перепутал аудиторию — он выступал не в милой и уютной обстановке и перед сторонниками, которые при виде кумира чуть ли не мироточат. Стрелков оказался на удивление целостной и последовательной личностью и, не переставая, долбил Навального по вопросу самой сути олигархической системы, с которой тот собрался бороться. Честные суды говорил Навальный — "А как вы будете бороться с компрадорской экономической моделью, которая порождает коррупцию и крупный бизнес, которому служат затем кадры в госаппарате?" "Политическая конкуренция", — провозглашал Навальный. А каким образом при господстве олигархического, по мнению Стрелкова, базиса, надстройка сможет измениться. В итоге, кстати, Навальный, сам того не заметив, перешёл на этот язык и чуть ли не в марксистских терминах начал что-то пояснять про то, что, мол, базисом (то есть экономической моделью, лежащей в основе производства товаров и услуг), является, оказывается, госзаказ. Ну, то есть, перепутал сущность с технологией функционирования.

Удивительно, но Стрелков вынудил Навального высказаться более конкретно и по Ельцину — и тут для либеральных сторонников Алексея Анатольевича случился конфуз. Основатель ФБК назвал его популистом, не сделавшим ничего для борьбы с номенклатурой и (внимание!) не сделавшего ничего для создания демократических институтов. Можно как угодно относиться к Ельцину, но именно политическая система при нём поменялась кардинально, губернаторы избирались повсеместно, на местах царила такая вакханалия свободы, что страна чуть не распалась, а в парламенте страны оппозиция имела большинство, чуть не закончившееся импичментом. В итоге ничего конкретного ни по борьбе с коррупцией, ни в сфере экономики Навальный на дебатах так и не породил — кроме тезиса о том, что через четыре года граждане страны будут получать зарплату в два раза больше. Как принято шутить в соцсетях — настало время удивительных историй. Навальный, кстати, всё время ссылался на какие-то наволочки в больницах и ужасающее положение пенсионеров. И, в принципе, с тем, что в стране не всё благополучно в социальной сфере, никто не спорит. Вот только фразы вроде того, что в стране за время правления Путина ничего не построено и нет даже новых нефтеперерабатывающих заводов, а мы гоним на Запад чуть ли не чисто сырую нефть, выглядят в устах "кандидата в президенты" (пусть и фейкового) просто несерьёзно. В стране освоены новые газовые и нефтяные месторождения, произведена глубокая модернизация, которая порой сродни новому строительству, почти 20 НПЗ, возведены газохимические комплексы в Западной Сибири и на Дальнем Востоке, построены с нуля морские порты (типа Усть-Луги или Сабетты под масштабные проекты СПГ на Ямале) и так далее, и так далее, и так далее. В стране смогли с нуля спроектировать и поднять в воздух два гражданских авиалайнера — "Суперджет" и МС-21. Я и не говорю про ВПК, который во всём мире является локомотивом роста, а Россия — один из крупнейших мировых экспортёров. Ну не хотите по ВПК или крайне успешному в последние года сельскому хозяйству — мы даже программного обеспечения на десять миллиардов долларов экспортировали.

Навальный, Стрелков, ау, вы чего, вы в какой стране вообще живёте? Нам тут либералы постоянно про Зимбабве или "Верхнюю Вольту с ядерными ракетами" рассказывают — так вот, у меня впечатление, что вы в каком-то внутреннем своём Зимбабве живёте, где хтонь, распад и тотальная разруха. А разруха-то — она, кажется, по Преображенскому, в ваших собственных головах.

Вообще, все дебаты, что Стрелков, что Навальный всё время обвиняли друг друга в том, что оппонент является скрытой эманацией, проекцией и маленькой аватарой Путина. Путин попеременно вселялся то в Стрелкова, которого Навальный обвинял в желание развязать войны на постсоветском пространстве, то в Навального, которому Игорь Иванович пенял на предательство русских в Донбассе и других странах бывшего СССР.

Причём в блоках, касающихся отношений с Западом и ситуации на Донбассе, Стрелков реально выглядел сильнее и последовательнее — именно с националистических и государственнических позиций.

Судите сами — у Навального постоянно проскальзывал аргумент, мол, да я русских люблю, с Прилепиным в какие-то мохнатые годы какой-то манифест подписывали и так далее. Но на прямой вопрос Стрелкова о том, что делать с разделённым русским народом, говорил, что войны дороги, нужно отовсюду уйти и заниматься только внутренними проблемами. И вот это вот такое калькуляционное мышление у него везде проскальзывало.

Оно и понятно: либералы нам постоянно рассказывали о том, что всё дорого. Помнится, в перестройку Яковлев говорил, мол, зачем делать ракеты, если людям нечего на хлеб намазать. В итоге такой подход может завести крайне далеко. Армия дорога слишком, много жрет ресурсов – долой её, у нас не врагов, только экономические конкуренты. Очень дорого содержать инфраструктуру, например, на Севере, северный завоз там, то, сё, короче давайте всё бросим и уйдём оттуда. Национальные республики требуют дотаций — ну и хрен с ним, давайте сбросим этот балласт.

В итоге эта логика, крайне точно озвученная Навальным (за что спасибо Стрелкову, который так вывел его на это обсуждение), приведёт к скукоживанию страны до пределов МКАД, за которым вообще всё не выгодно содержать, а главной целью объявляется вкусное и удобное потребление. Потребление безусловно нужно, вот только после исчезновения боеспособной и зубастой армии и ухода из зоны жизненных интересов, всё пустое пространство займут зарубежные субъекты силы и будут как раз таки потреблять. Потреблять в пишу "бесхозные" территории и население.

В итоге исход дебатов оказался вовсе не тем, на что рассчитывали сторонники Навального, да и он сам, наверное. Стрелков при всех своих монархическо-конспирологических тараканах в голове держался уверенно, высказывал чёткие как гвозди аргументы, заставляя Навального суетиться, ставя его в самое неприятное положение, при котором ему приходилось озвучивать свою позицию по принципиальным вопросам. Навальный не любит это делать, стараясь не разрушать медийный и сетевой консенсус вокруг своей фигуры, обходя острые темы и постоянно лавируя, то по теме Крыма, то по экономическим, антикоррупционным и внешнеполитическим вопросам. И уж точно никакого националистического или патриотического электората Навальный после сегодняшнего не приобретёт.