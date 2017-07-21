Госдеп США поможет украинской полиции разгонять митингующих

Как следует из данных электронного тендера, размещённого на портале закупок для нужд государственных органов и Правительства США, Государственный департамент США собирается закупить 60 специализированных автомобилей для нужд Национальной полиции Украины. Как следует из предварительной конкурсной документации, автомобили предназначены для "контроля толпы и специальных тактических подразделений" и поступят в распоряжение соответствующих специальных тактических подразделений Нацполиции Украины.

При этом в тендерной документации особо подчёркивается, что помимо контроля массовых мероприятий и поддержки криминальных расследований автомобили будут использоваться для антитеррористических операций на востоке Украине — в зоне АТО. Следует отметить, что закупаемые американским правительством для нужд украинской Нацполиции автомобили, как указывается в документации, не должны выделяться из местного автопарка в целях "безопасности операций и персонала" — с этой целью подрядчику необходимо выбирать привычные для местных жителей марки автомашин, а не модели американского производства.