Турбированный Крым. Как нам реорганизовать Siemens

Как и предсказывали разного рода алармистские комментаторы, суровая кара Белого Цивилизованного Человека наконец-то настигла Россию. После разной степени шумности подковёрной возни с выяснением, откуда же на строительстве Севастопольской ТЭЦ взялись турбины германского концерна Siemens, все стороны были вынуждены признать, что коварные и хитрые русские обманули-таки доверчивых немецких бизнесменов и утащили турбины, предназначенные для стройки на Таманском полуострове, в Крым. "Сименс" сегодня выступила с грозным набором мер, которые, если их сократить и убрать разного рода корпоративный речекряк, сводятся к следующему: немцы выйдут из капитала СП в России, отзовут лицензии на производство и обслуживание соответствующего оборудования концерна, а также приостановят поставки продукции российским государственным органам.

И тут есть несколько моментов, которые не позволяют оценивать ситуацию исключительно в терминах наказания неразумных дикарей европейским промышленным колонизатором, отряхивающим варварскую грязь с белоснежного пробкового шлема исключительно бамбуковой тросточкой. Во-первых, у "Сименса" в России много инвестиций.

В прессе упоминается "Интеравтоматика" или совместное с "Силовыми машинами" предприятие, на которых те самые "крымские" турбины и были произведены. Однако есть ещё и инвестиции под миллиард долларов в центры НИОКР и инжиниринга, есть производство газовых компрессоров в Перми, в Воронеже концерн вложил деньги в производство трансформаторов, были планы по началу производства ветроэнергетических установок и комплектующих к ним, в частности роторных лопастей. Были, кстати, и планы в области транспортного машиностроения: "Сименс" с группой "Синара" в Екатеринбурге планировала строить локомотивы и пригородные поезда.

И вот теперь после крымского инцидента это всё как подвисает, а Сименс фактически (если доводить логику с отзывом лицензионных соглашений и приостановкой обслуживания госзаказчиков) собирается сам себя выпилить с российского рынка. Немцев, конечно, понять можно: всем понятно, что давит на них, возможно, даже не германское правительство, а страх попасть в ситуацию, аналогичную наезду американцев на концерн "Даймлер" или "Дойче банк".

Нарушение санкционного режима есть отличный повод для того, чтобы прогнуть очередного конкурента (пусть даже и сидящего с тобой в одной трансатлантической лодке) на миллиардные штрафы и вытолкнуть с рынка. Американцы — мастера под сурдинку политических требований и гуманистической риторики обстряпывать свои делишки. Так что "Сименс", конечно, страхуется, и в некоей локальной корпоративной логике это, наверное, правильно. Если главный пахан на зоне сказал, что с кем-то нельзя торговать, то шестёрка, конечно, сто раз подумает, стоит ли нарушать запрет, даже если это ей выгодно финансово.

Вот только при всей сложности технология турбин не является исключительной собственностью и немецким ноу-хау. Просто напомню, что всю эту схему с отжатием агрегатов, предназначенных для Тамани, придумали после того, как не удалось договориться с иранской компанией на поставку турбин. Иранской, Карл! То есть в Иране, который десятилетиями сидит под санкциями, есть компании, готовые поставлять России высокоэнергетические турбины, которые в Крым не попали из-за технических и лицензионных споров. А ведь есть ещё Китай, есть те же европейские или даже американские конкуренты, которые вполне могут (особенно в случае последних) доходчиво объяснить органам экспортного контроля, что это крайне выгодно и хорошо для развития экономики и создания рабочих мест.

Но даже это не самое главное и важное во всей данной истории. Тут действует принцип того самого живительного жареного петуха, который должен клюнуть нашего чиновника и крупный бизнес, и только после этого они зашевелятся. Нет никаких сомнений, что конкретно сейчас проблему с энерговооружённостью ТЭЦ в Крыму решат. Однако демарш "Сименс" показывает, что курс на импортозамещение выбран правильно и при всех перекосах и проблемах альтернативы ему нет.

Если вспомнить, то проблема именно газовых турбин довольно успешно решается на базе производства в Рыбинске, причём в первую очередь это касается замещения газотурбинных установок для программы перевооружения флота и авиации. Раньше мы критически зависели от поставок с украинской "Мотор-Сич", сейчас же производство турбин освоено полностью. По ведомственной программе Минпромторга до 2020 года должно быть освоено производство турбин мощностью до 350 мегаватт.

Это, на самом деле, кропотливая и сложнейшая работа, которая требует создания испытательных стендов, создания смежных производств, поиска адекватных поставщиков и выстраивания кооперационных цепочек. Порой кажется, что действительно легче и проще купить готовое изделие на Западе или, на худой конец, по лицензии открыть в России сборку. Вот только случай с "Сименсом" демонстрирует тот факт, что, исходя из геополитических соображений и под давлением иностранных правительств, западные корпорации наступают себе на горло и, пренебрегая прибылью и своей нишей на рынке, могут (и будут) создавать трудности в развитии не только отдельных регионов страны, но и целых отраслей, если их посчитают опасными для себя наши западные "партнёры".

Погром, устроенный в 90-е, в машиностроении не преодолён до сих пор. У нас фактически отсутствует станкостроение, что вообще критически важно для национальной безопасности. Для тех же отечественных газотурбинных установок мы вынуждены ряд важнейших компонентов — например роторные диски — закупать за рубежом.

Эта технологическая зависимость сродни наркотической, и отказ от простых и налаженных (а, возможно, и коррупционных) схем покупки готового оборудования у западных компаний будет сложным. Однако нам необходимо двигаться по этому пути, организовывать своё производство, набивать шишки и на первых порах выпускать продукцию не такого уровня качества, как хотелось бы. Отказ от этого пути под вопли о том, что раз с первого раза ничего стоящего не получилось, то и не получится, чреват превращением в реальную колонию с экспортом продукции первого передела.