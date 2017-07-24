Как протест за свободный Интернет так из Интернета и не вышел

По уже сложившейся хорошей (или нехорошей — кому как) традиции, в выходные Москва пережила очередной митинг, на этот раз за свободу Интернета. Событие, в общем-то, уже достаточно рядовое и неспособное удивить окружающих. Ну нравится людям протестовать — никаких проблем, развитие гражданского самосознания можно только приветствовать. Однако был у вчерашнего митинга ряд примечательных моментов, о которых нужно сказать особо, тем более что по мере приближения осени и старта активного политического сезона митинговая активность объективным образом возрастёт.

Во-первых, глядя на молодые одухотворённые лица ниспровергателей сетевой "цензуры" в целом и Роскомнадзора в частности, нельзя не отметить того факта, что по части цивилизованности в плане организации протеста мы не только приблизились, но и уже обогнали ту же Европу. Судите сами: у всех сейчас перед глазами протесты на G20 в Гамбурге, где были натуральные бои между полицией и фактически идейными соратниками наших московских "протестантов". Дело в том, что повестка свободы в Интернете, все эти флаги Пиратской партии, лозунги анархо-синдикалистов, всё это на самом деле повестка европейских леваков.

Это у нас левые — замшелые партайгеноссе из КПРФ, на Западе левачьё совершенно в другие формы структурно оформлено и ближе к ЛГБТ-антифа-антиглобалистской повестке. Можно как угодно относиться к требованиям московских веганов, вейперов и сторонников пиратского контента, но по сравнению со своими европейскими соратниками они выглядят абсолютными идеологическими и организационными импотентами.

Заявлялись вывести десять тысяч — пришло, по оценкам полиции, порядка 800 участников, а на самом деле, если посмотреть многочисленные трансляции в Интернете, скорее всего, человек 400–500, причём даже активное участие ФБК и лично Леонида Волкова, который у Навального ведёт, так сказать, тему Интернета, не помогло нарастить потенциал. И это крайне для них печально, потому что я, например, прекрасно помню прошлогоднюю акцию против "пакета Яровой", которую также организовывал Волков. И которая также проходила в разгар летних отпусков. И темы схожие поднимались. И было там реально народу раз в десять больше, чем на воскресном митинге. То есть при прочих равных условиях идёт мощнейшая просадка численности, а численность массовых офлайн-акций, что ни говори, является единственным объективным мерилом популярности идей в обществе.

Крайне интересный феномен происходит: многие годы нам оппозиция рассказывает, как телевизионную аудиторию лично Путин с Кашпировским зазомбировали, как, значит, все бабушки подключены чуть ли не проводами к "киселёвскому зомбоящику". Ну ок, допустим. Но в Интернете, где свободно циркулирует информация, где честные неполживые сисадмины и офисные клерки с двумя высшими и докупленным MBA уж могут разобраться, как ТОР с VPN поставить, — ну они-то ваша целевая аудитория, где она? Почему на поле, где никаких цензурных ограничений нет, а есть конкуренция за внимание читателя и способы интересной подачи информации, ваш мобилизационный потенциал не работает? Где все эти стройные шеренги хакеров-анонимусов с татухами Сноудена на плече и Джулианом Ассанжем в сердце? Ответа нет, вернее, он есть — смотри выше по поводу численности.

Причём протест против некой особо страшной российской цензуры в Интернете — он именно против только российской как бы цензуры. То есть российскому "тоталитарному" государству чего-то нельзя делать с экосистемой Интернета и запрещать неподобающий контент, но когда речь идёт о западных корпорациях (про государства вообще отдельная песня), то это сразу же становится "удобной для пользователя фичей, юзабилити повысится, ко-ко-ко, кудах-тах-тах". "Гугл", который и сам признаёт, что сотрудничает с АНБ и разведсообществом США, хранит на своих серверах ваши конфиденциальные данные — это ничего, это не Большой Брат. А когда государство решает эту малину прекратить, причём в полном соответствии с мировой практикой, так сразу вопли раздаются о "возрождающемся совковом Левиафане".

Вообще же, если оценивать такого рода акции с объективной точки зрения, то всё это вполне себе напоминает использование протестного запала молодёжи для окучивания каких-то аппаратных дел. Ну это как примерно с экологами: только начинается какая-то стройка в лакомом месте, сразу же набегают какие-то "зелёные" с мучительным спазмом боли от надругательства над природой и криком про несчастных бобров, которым разрушили плотинку. Хотя по итогу это просто давление на конкурента через общественность, которая у нас постепенно вырождается в какое-то коллективное пархомбюро, которое лучше всех знает, что и где строить, кого сажать, а кого миловать. Также и с акцией против "цензуры" и за отставку руководства РКН — уровень истерии и накрутки в соцсетях такой, что складывается впечатление, будто никому эта "свобода Интернета" не нужна, люди свои карьерные и кадровые проблемы решить пытаются.

Итог, впрочем, печален. Помимо того что дикая просадка по участникам и невнятная программная часть, так ещё организаторы настроили против себя значительную часть простых москвичей, которым крайне не понравилось, что в центре столицы ради горстки протестующих перекрыли несколько улиц. Лично видел в соцсетях гневные посты, поначалу привычно обвиняющие Собянина в очередных "перекопах", а узнав об истинных причинах транспортного коллапса, начавшие метать молнии в сторону борцов за свободу Интернета. Если так пойдёт и дальше, то скоро Росгвардии придётся этих ИТ-активистов охранять от желающих им предъявить "за жизнь" простых жителей Москвы. И это печально на самом деле, так как, пока эти клоуны и шуты объявляют себя единственными представителями гражданского общества в стране, нормального гражданского общества так и не сложится.