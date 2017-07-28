Западные эксперты выступили за стабилизацию отношений с Россией

Влиятельный вашингтонский исследовательский центр "Корпорация РЭНД" выпустил доклад о том, как достичь стратегической стабильности в отношениях с Россией. Эксперты РЭНД отмечают, в частности, что для выхода из позиционного тупика в отношениях России и США необходимо рассмотреть ряд возможных мер, которые можно было рассмотреть в качестве возможных шагов навстречу Москве.

В первую очередь речь идёт о вопросе "зон влияния", о прекращении активной кампании по расширению НАТО, которую российское руководство рассматривает в качестве угрозы и соответствующим образом на него реагирует. Во-вторых, для разрядки напряжённости, по мнению вашингтонских экспертов, Соединённые Штаты могли бы ограничить развитие своих новых систем глобального удара, к тому же с учётом того, что они ещё разрабатываются, их отложенное размещение связано с объективными техническими трудностями, что может быть использовано в качестве элемента торга с Москвой.

В третьих, предлагается схема, при которой контроль за обычными вооружениями можно перенести из существующих тупиковых соглашений на так называемый "субрегиональный" уровень — в качестве примера приводится Прибалтика, где Североатлантический альянс и Россия могут локально договориться по уровню присутствия вооружённых сил без необходимости заключать всеобъемлющий договор по другим местам — фактически речь идёт о возможности рассмотреть вопрос о создании региональных аналогов ДОВСЕ (Договор об обычных вооружённых силах в Европе), из которого Россия в своё время вышла, так как партнёры из НАТО не соблюдали так называемые фланговые ограничения, а бывшие союзные республики, став суверенными государствами, и вовсе оказались вне договора и не скованы его положениями и нормами.

Следует отметить, что значительная часть вашингтонских экспертных кругов, тесно связанных с американским политическим и военно-промышленным истеблишментом, совсем недавно высказывалась как раз за ужесточение позиции НАТО на восточном фланге и привлечение к противостоянию с Россией стран, не входящих в альянс.

Так, к примеру, предлагалось создать на базе европейского агентства по охране границы FRONTEX полноценные мобильные боевые группы для прикрытия границы стран восточного фланга ЕС параллельно с натовскими структурами. Также ряд западных аналитических центров, ориентированных на американских "ястребов", предлагал гармонизировать системы коллективного ответа на внешнюю агрессию с учётом общего применения статьи 5 Договора НАТО и статей 47.5 и 222 Лиссабонского договора.

Концепция "гармонизации" фактически будет означать мягкие варианты постановки под контроль альянса целого ряда граничащих с Россией государств и их использование в качестве антироссийских плацдармов. Стоит отметить, что в качестве ролевой модели центра по противостоянию российским гибридным угрозам как раз и представлен финский Европейский центр по противодействию гибридным угрозам.

Вопрос о возможных уступках или скорее шагах навстречу Москве при этом повисает в воздухе на фоне фактически сложившегося межпартийного консенсуса в Вашингтоне, который в итоге и привёл к тому, что в американском конгрессе сегодня, скорее всего, примут новый санкционный пакет.

Однако направлен он будет в первую очередь на конкретных бизнесменов и представителей политической элиты России, близких к президенту. Как отмечают эксперты, удар будет наноситься по остающимся экономическим и финансовым связям России на Западе и в США конкретно. Вместе с тем нельзя сказать, что новый санкционный пакет каким-то образом усложнит ведение дел отечественным кампаниям в США, так как в Соединённых Штатах и ранее был достаточно жёсткий экспертный контроль, а на введение секторальных санкций или ограничительных мер против финансового сектора США пока не решаются.

В этой связи, особенно на фоне обострения конфликтов на Ближнем Востоке, а также вокруг северокорейской ядерной программы, стремление к стратегической стабильности в военной сфере и ограничение провокационных действий в Восточной Европе могли бы стать отправной точкой старта минимально необходимого для разрядки напряжённости диалога.