Навальный теряет популярность у "сетевых хомячков"

Закончившийся политический сезон и естественный перерыв в уличной и митинговой активности даёт возможность проанализировать, с чем подошли к окончанию сезона ключевые оппозиционные фигуры — и в первую очередь в контексте привлечения аудитории соцсетей и Интернета в целом. Алексей Навальный, позиционирующий себя в качестве основного оппозиционного политика страны и "кандидата в президенты", своим ключевым конкурентным преимуществом всегда обозначал сетевую популярность.

Эксперты признают, что резонансные протестные акции этой весны и начала лета и 26 марта, когда Навальный смог вывести на массовые акции своих сторонников в десятках городов страны, во многом стали возможными из-за роста его аудитории в YouTube, а также запуску проектов ряда близких к Навальному активистов и сотрудников ФБК. Лайф разбирался, как обстоят дела с аудиторией и популярность Навального на YouTube и сможет ли основатель ФБК на фоне её радикального снижения удержать наработанный политический капитал.

Начать стоит с авторской программы экс-министра энергетики России и одного из заметных участников различных либеральных оппозиционных проектов Владимира Милова. Программа называется "Где деньги?" и выходит, как и остальные анализируемые YouTube-шоу, на канале Навальный LIVE.

Передача позиционируется как серьёзное обсуждение экономических вопросов, однако состав гостей весьма специфический — так, там можно было увидеть Сергея Алексашенко, который уже долгие годы является не экономистом, а скорее политическим блогером и автором соответствующих колонок в ряде либеральных СМИ, а также Владислава Жуковского, который прославился тем, что в своих выступлениях постоянно говорит о приближающемся неминуемом крахе российского фондового рынка, ни одно из которых, впрочем, так и не сбылось. Начав с внушительных 230 тысяч просмотров на первом выпуске, Милов скатился в итоге к 37 тысячам. Шоу, очевидно, не пользуется популярностью у зрителей.

Не менее плачевно обстоят дела и у видеоблогерского проекта юриста ФБК Ивана Жданова: приглашает в студию он в основном собственных коллег, солирует в персональном качестве, отвечая на вопросы зрителей, а также даёт советы по подаче исков в ЕСПЧ, ни один из которых после митингов (несмотря на прямое обещание Навального) так и не был подан. Начав с 67 тысяч просмотров в первой передаче и порой поднимаясь до 90 тысяч, ждановский видеоблог на Навальный Live в итоге скатился к примерно 20 тысячам на последних выпусках.

Программа "Будет хуже", которую ведёт единственный человек в команде Навальный LIVE, имеющий отношение к медиа, главред проекта "Медиазона" Сергей Смирнов, начав с рекордных 240 тысяч на старте и испытывая постоянные флуктуации посещаемости — и даже в пике рост до 200 тысяч и падение до 39 всё равно повторяет тот же тренд, — последние выпуски смотрят всё меньше и меньше, 9-й, 10-й и 11-й выпуски посмотрели 50, 30 и 20 тысяч соответственно. Если кому и хуже в данном случае, то, очевидно, самой передаче и её аудитории.

Следует отметить, что передача про сферу ИТ и тематику Интернета, "цифровой демократии" и сетевой свободы, которую ведёт ближайший сподвижник Навального Леонид Волков, также не пользуется особой популярностью, хотя тематика, безусловно, благодатна и любое ущемление свободы в Интернете всегда воспринимается сетевой общественностью крайне негативно.

Волков неплохо стартовал, имея в пике по 70–80 тысяч просмотров, однако постепенно посещаемость стала падать, снизившись до отметки в 30 тысяч, а последние выпуски смотрят и вовсе по 10–15 тысяч посетителей. Аналогичная история и с программой "Штаб", где Волков говорит уже о политических аспектах так называемой "президентской кампании" Навального — программа имела неплохие рейтинги и просмотры в коридоре от 60 до 80 тысяч, однако и политика не смогла увлечь аудиторию: посещаемость падает драматически, до 10–20 тысяч просмотров в последнее время.

Однако наиболее тревожные тенденции наблюдаются у ключевого проекта канала Навальный LIVE — программы "Кактус" Любови Соболь. Сам Навальный неоднократно хвалился успехами своего бывшего юриста, которая в итоге стала видеоблогером и лицом канала.

Анализ просмотров показывает, что, как и другие видео-проекты ФБК, программа Соболь по просмотрам коррелирует с текущей протестной повесткой и региональной активностью Навального, однако начиная примерно с 75-го выпуска (за исключением приглашения в 80-м выпуске волонтёра Туровского, откровения которого по поводу порядков, царящих в ФБК, и отношения к волонтёрам вызвали эффект разорвавшейся медийной бомбы), наблюдается стабильный отток зрителей: показатели шоу Соболь упали до 20–30 тысяч просмотров.

Необходимо указать в этой связи на то, что аргумент относительно сезона отпусков и естественного падения популярности политической повестки не работает, так как такого рода падение популярности может объяснить негативную динамику только оффлайн-активности. Люди и вправду могут снизить протестную активность в летний период, однако это совершенно не объясняет падение просмотров в сети и снижение рейтингов видеопроектов. Учитывая больший процент поддержки Навального в отдельных молодёжных средах, можно было, наоборот, ожидать роста популярности канала в связи с сезоном каникул в школах и вузах.

В реальности же наблюдается крайне опасная для Навального и его окружения тенденция. Оседлав протестную волну и оказавшись способными канализировать протестный потенциал части аудитории соцсетей и YouTube, в настоящий момент запущенные им проекты уже не могут предложить свежего и интересного аудитории контента. Невозможно вечно использовать тему одного или даже нескольких антикоррупционных фильмов-расследований, у современной аудитории с обилием возможностей по потреблению видеоконтента, неизбежно возникает усталость и отторжение. Смогут ли Навальный и его команда переломить этот отчётливо выявившийся негативный тренд — покажет уже ближайшее время.