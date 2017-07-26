Всемирный банк модернизирует компьютерные системы Верховного суда России

Всемирный банк объявил тендер на модернизацию информационных систем Верховного суда России, в рамках которой подрядчик должен будет существенно обновить и модернизировать ИТ-инфраструктуру высшего судебного органа России, а также закупить соответствующее оборудование. Так, в частности, речь идёт о замене активных компонентов сетевого оборудования, обновлении помещений, предназначенных для обеспечения информационной безопасности, обновлении средств хранения массивов данных. Также на деньги Всемирного банка для Верховного суда России будут разработаны специализированные устройства для отображения информации, предназначенные для совместного использования информресурсов ВС РФ.

Помимо упомянутых пунктов тендера, также для Верховного суда будет разработана специальная подсистема видеоконференцсвязи, обновлено и установлено программное обеспечение для виртуализации компьютерных ресурсов ИТ-инфраструктуры ВС России, а также произведено обучение персонала и штатных сотрудников Верховного суда России.

Следует отметить, что такое масштабное обновление информационных систем Верховного суда будет производиться на средства займа, который получила Россия по линии Международного банка реконструкции и развития, который в свою очередь является структурным подразделением Всемирного банка.

Примечательно, что в тендере указывается, что ответственным за определение подрядчика заявлен "Некоммерческий фонд фонд реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов". Как сказано на сайте Фонда, он "участвует в реализации проектов международных финансовых организаций и имеет уникальный опыт реализации сложных проектов, финансируемых за счёт разных источников — МБРР, ЕБРР, ТАСИС, USAID, DFID, средства федерального бюджета". Напомним, что деятельность USAID (правительственного Агентства США по международному развитию) была свернута по требованию российских властей, по причине вмешательства агентства во внутриполитические процессы и попытки влиять на общественно-политическую ситуацию в стране.

При этом, как ранее сообщал ряд СМИ, Верховный суд России предлагал кредитоваться во Всемирном банке для финансирования строительства в Санкт-Петербурге так называемого "судейского квартала". В 2015 году Верховный суд даже выходил в правительство России с соответствующими предложениями, отмечая, что целесообразно начать подготовку нового проекта, "который позволил бы повысить эффективность работы судебной системы РФ, в том числе дальнейшее внедрение информационных технологий в судопроизводство, обеспечение доступа к правосудию и высокого уровня открытости судов для граждан и организаций".

Как отмечает один из основоположников российской IT-индустрии глава Лаборатории поисковой аналитики Игорь Ашманов, настолько плотное вовлечение иностранного капитала в процесс модернизации критически важной информационной инфраструктуры органов государственной власти может представлять существенную опасность:

— Я считаю, что таких вещей допускать нельзя, это какая-то продолжающаяся цифровая колонизация. Насколько я знаю, Всемирный банк только что собирался писать для России программу цифровой экономики, но у них не вполне это получилось. Вообще не понимаю, зачем внутри страны нужен Всемирный банк, это, условно говоря, либеральный блок правительства такой, пресловутый, пытается их тянуть, потому что это необходимо для генерирования неких смыслов, которые этому блоку нужны. По сути понятно, что разработчик не только самой системы, но и её идеологии, становится обладателем информации обо всём, что происходит в судах. Это такая попытка получить такой "магический кристалл", который позволит видеть, что там происходит, и никаким способом закрыть для них это, если они будут разрабатывать, а потом поддерживать, нельзя будет, это невозможно.