Штаб Навального в Мурманске возглавит проукраинская ЛГБТ-активистка

По сообщению ряда мурманских СМИ, сегодня в регионе состоится открытие так называемого избирательного штаба политика Алексея Навального, которое неоднократно откладывалось, а само местоположение "штаба" держится в строгом секрете.

Вместе с тем, как следует из информации в официальных группах сторонников Навального в Мурманске, координатором группы в регионе является Виолетта Грудина, которая известна в области нетрадиционными сексуальными и политическими взглядами. Грудина Виолетта является активисткой инициативной группе "Максимум", организации, входящей в ЛГБТ-сеть. Как отмечают местные СМИ, управление Министерства юстиции России по Мурманской области решило, что "Центр социально-психологической помощи и правовой поддержки жертв дискриминации и гомофобии "Максимум" занимается политической деятельностью и выполняет функции "иностранного агента" без внесения в соответствующий реестр, за что и было оштрафовано на 300 тысяч рублей.

Грудина также участвовала в уличных акциях, направленных на поддержку украинского "Евромайдана" в 2014 году, а также публиковала в соцсетях посты с требованием вернуть Украине Крым.