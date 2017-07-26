Кот Барсик, выдвинувшийся на пост президента России, предложил вернуть Аляску

Известный сетевой персонаж и самый политизированный кот Рунета Барсик, заявивший о своей готовности выдвинуться на пост президента России, выступил на своей страничке в соцсети "ВКонтакте" с новой инициативой. На этот раз речь идёт о территориальных приобретениях, которые кот собирается реализовать в случае своего избрания главой государства.

Кот Барсик выразил соболезнования жителям города Талкитна на Аляске в связи с недавней кончиной почётного мэра города кота Стаббса, который занимал этот пост долгие 20 лет. Барсик отметил, что мог бы предложить горожанам свою кандидатуру в качестве почётного мэра до выборов президента России, а затем и рассмотреть вопрос о восстановлении исторической справедливости и возврате к границам 1867 года, когда Аляска являлась частью Российской империи.

— Я готов отстаивать и продвигать интересы Аляски. Одним из первых шагов будет подготовка и агитирование за возврат полуострова в состав России, итогом чего станет проведение референдума по этому вопросу. Данный шаг вполне вписывается в мою предвыборную программу в качестве кандидата в президенты России. Это станет логичным шагом после воссоединения с Крымом.