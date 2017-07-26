Туровский: Я не волонтёр, а действующий сотрудник штаба Навального

Активист московского "избирательного штаба" Алексея Навального Александр Туровский, критиковавший политика и его окружение за невнимание к нуждам рядовых волонтёров и задерживаемых полицией участников несанкционированных акций, которым, по словам Туровского, ФБК не предоставлял никакой защиты, сегодня на своей странице в одной из социальных сетей опубликовал пост, в котором отметил, что является штатным сотрудником "штаба" Навального в Москве, а статус волонтёра был ему приписан Леонидом Волковым.

— Всем привет! Хочу развенчать миф об именовании своей персоны волонтёром. Я являюсь действующим сотрудником московского штаба Алексея Навального, а именно контакт-менеджером. А почему меня везде называют волонтёром — спросите у Леонида Волкова, который почему-то всем сотрудникам штабов в публичном пространстве запрещает себя именовать сотрудниками.

Туровский подчеркнул, что, будучи сотрудником "штаба", получал официальную зарплату, которую ему пока, впрочем, не выплатили. Активист отметил, что в случае получения денег он переведёт их на нужды юридической защиты задержанных в ходе акций 26 марта на Тверской, которые, по словам Туровского, так и не дождались помощи от Навального.

Как ранее сообщал Лайф, драка Туровского с бойцами Росгвардии произошла в московском штабе Навального на Садовой набережной. Молодой человек отказался выполнить требования правоохранителей и оказал сопротивление. В итоге суд оштрафовал его на 500 рублей за неповиновение полицейским.