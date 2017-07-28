Коррупция и полное разложение: США решили реформировать украинскую медицину

Агентство США по международному развитию запускает программу содействия модернизации здравоохранения на Украине, целью которой является повышение ответственности, прозрачности и эффективности системы здравоохранения на Украине, которое должно служить нуждам украинского народа.

Задачи американскими чиновниками из USAID поставлены амбициозные — улучшить управление сферой здравоохранения, внедрить новую модель финансирования отрасли, улучшить ситуацию с кадрами в медицинской сфере, а также улучшить ту самую открытость и эффективность, о которой говорилось выше. Следует отметить, что чертой практически всех американских грантовых программах, и эта не исключение, является их максимальная размытость и неопределённость формулировок. В данном случае тем не менее сразу отмечается, что главная задача — борьба с коррупцией, которая поразила украинскую систему здравоохранения.

Американские чиновники признают, что коррупция в этой сфере имеет множество проявлений, включая прямые взятки от пациентов, которых вынуждают платить, не оказывая своевременную помощь и затягивая её получение. Также указывается на то, что на Украине идёт постоянный процесс "коррумпирования" медперсонала, который фактически "покупает" экзамены в интернатуре, в итоге приходя на позиции в клиниках с "символической" оплатой труда. Также украинские врачи подвержены коррупции со стороны фармацевтических гигантов, которые платят им взамен на назначение конкретных лекарств пациентам, даже если это им не совсем нужно. Также американские чиновники указывают и на такое явление, как расцвет "благотворительных фондов", которые являются способом завуалированного введения платности медицинских услуг.

Всё это в результате приводит к крайне печальным результатам, уже непосредственно сказывающимся на общественном здоровье. Так, в описании тендера отмечается, что средняя продолжительность жизни на Украине составляет 71 год — в отличие от 84 лет в Европе. Страна занимает первые места по числу заражённых ВИЧ на душу населения и одно из лидирующих позиций по динамике роста их количества. Также печальные рекорды установлены и по числу заболевших туберкулёзом. Младенческая смертность в два раза выше, чем в среднем по Евросоюзу, а материнская — в три раза выше, притом что по числу врачей на душу населения (3,5 на 1000 человек) страна находится на уровне европейских стран.

Следует отметить, что в рамках активно продвигаемой министром здравоохранения и американской гражданкой Ульяной Супрун реформы, гарантированное по Конституции право на получение бесплатной медицинской помощи будет фактически аннулировано. Самое интересное заключается в том, что в проекте поддержки украинского здравоохранения, для обеспечения которого USAID и объявило тендер, прямо заявляется о поддержке этой реформы и внедрении новой "финансовой модели".

Суть реформы будет заключаться во введении так называемого гарантированного государственного пакета медицинской помощи, в рамках которого услуги в сфере здравоохранения будут разделены на три группы. В гарантированный пакет войдут неотложная помощь, приём у семейных врачей (по сути аналог участковых терапевтов), а также уход за тяжелобольными. Как отмечают эксперты, это радикальное сокращение базовых медуслуг, особенно учитывая тот факт, что остальные две группы — полностью платные процедуры, а также частично платные: в зависимости от дохода пациента государство собирается компенсировать больший или меньший процент.

Если же говорить о новой "финансовой модели", которую собрались поддерживать и продвигать американцы, то она согласно законопроекту украинского Минздрава под руководством Супрун будет заключаться в том, что бюджет не будет больше централизованно финансировать больницы и врачей, а станет выделять деньги под конкретных пациентов. Есть даже и сумма — порядка 210 гривен, или 500 рублей, на человека в год. Эти средства и пойдут на финансирование того самого гарантированного пакета медуслуг. За остальное придётся платить самому. По сути, это полный демонтаж одного из важнейших социальных достижений советского периода — всеобщей бесплатной медицинской помощи, — и легализация поборов в системе здравоохранения.

Если суммировать цели и задачи будущих подрядчиков американского Агентства по международному развитию, то они будут состоять в информационной поддержке всех начинаний украинского Минздрава и создании планов и технических заданий для реализации принципов новой реформы. Общий же вектор понятен уже сейчас — передачи финансовых потоков (и в частности закупок лекарств на бюджетные деньги) в руки международных финансовых доноров Украины и создание электронных систем, позволяющих их контролировать. Именно США и крупные американские фармацевтические компании и являются, скорее всего, конечными бенефициарами всей этой реформы, проводимой под лозунгами "открытости, транспарентности и эффективности". Они получат свои миллиарды на государственных закупках лекарств и оказании уже теперь официально платной медпомощи, а рядовой украинец — 210 гривен в год на всё про все.