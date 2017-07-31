Интеллектуальный шпионаж: зачем ЕС понадобились российские технологии

Технологическое лидерство и возможность обеспечения национальному бизнесу конкурентных преимуществ в непрекращающейся патентной гонке являются на сегодняшний день ключевым стимулом ведения масштабных программ промышленного шпионажа. Несмотря на санкционную политику Европы в отношении России, а также, казалось бы, непреодолимый разрыв в освоении новых технологий, власти ЕС запускают программы сбора сведений о патентах и передовых технологических разработках в России, что может свидетельствовать о фактическом признании Еврокомиссией, которая выступает в качестве заказчика подобных исследований, того факта, что в России и на постсоветском пространстве в целом сохранился интеллектуальный потенциал, изучение которого и последующая реализация уже непосредственно европейскими компаниями дадут возможность достижения стратегических целей собственного технологического лидерства.

В описании тендера, размещённом на специализированном портале государственных закупок для нужд учреждений Европейской комиссии, отмечается, что исследование ключевых патентных индикаторов будет производиться в рамках так называемой европейской программы "Горизонт 2020", одна из целей которых состоит в "создании информационной базы для исследований и инновационной политики". Реализовываться программа должна Генеральным директоратом по исследованиям и инновациям Европейской комиссии.

Программа "Горизонт 2020", в рамках которой и заказан исследовательский тендер для изучения передовых российских технологических разработок, запрограммирована на повышение конкурентоспособности "как отдельных государств — членов ЕС, так и союза в целом", причём исследоваться будут не только конкретные научные области и технологии, но и статистические индикаторы.

При этом в описании тендера отмечается, что задачей победителя, получившего право на реализацию контракта, станет разработка интеллектуальной системы по мониторингу и сбору "библиометрической, патентной и прочей информации, связанной с вопросами интеллектуальной собственности". Особо подчёркивается, что также будут собираться данные о различных инновациях, внедряемых бизнесом на территориях, отобранных в качестве целей контракта, с применением методов бигдаты. В итоге должны быть разработаны наборы индикаторов в сфере анализа инновационной активности бизнеса, в области запатентованных торговых марок и макетов дизайна и собственно технологических патентов страны — объекта исследования.

При этом отмечается, что разработанная интеллектуальная система должна будет собирать данные как с помощью парсинга крупных международных систем научной информации типа Web of Science, Scopus, PATSTAT, EUIPO, WIPO, так и получая данные непосредственно с сайтов коммерческих компаний, которые специализируются на тех сферах науки и технологий, что интересны Генеральному директорату Еврокомиссии по исследованиям и инновациям. По итогам работы подрядчика Еврокомиссии будет предоставлено 36 промежуточных докладов с набором проанализированных данных, которые будут презентованы специальной комиссии, включающей в себя представителей различных государств — членов ЕС.

Говоря о ключевых технологиях, по которым будут происходить сбор и анализ патентной информации, следует отметить, что они прямо прописаны в программе "Горизонт 2020" и включают в себя индустриальные биотехнологии, нанотехнологии, микро- и наноэлектронику, фотонику, исследования в области материаловедения, а также продвинутые технологии в машиностроении.

Вместе с тем, как следует из опубликованных на портале Федеральной службы по интеллектуальной собственности России рекомендаций, профильное отечественное ведомство прямо указывает отечественным изобретателям на необходимость работать с посредниками (так называемыми патентными поверенными) и патентоваться на Западе: "В большинстве юрисдикций взаимодействие нерезидентов с национальным патентным ведомством осуществляется через посредника.

В качестве посредника обычно рекомендуется привлекать патентного поверенного, обладающего подтверждённой государством квалификацией, позволяющей избежать неоправданных затруднений при ведении дел с патентным ведомством. Сведения о зарегистрированных патентных поверенных Российской Федерации представлены на сайте ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности). Сведения о патентных поверенных и представителях зарубежных стран размещаются на официальных сайтах патентных ведомств".

В этой связи примечателен тот факт, что в последние годы наблюдается существенный рост заявок на изобретения и промышленные модели, связанные с программами импортозамещения. Так, по сравнению с 2015 годом на 20,21% увеличилось число заявок в отношении сельскохозяйственной продукции, на 18,76% — по машиностроительной продукции, на 13,8% — по классу, охватывающему производство программных продуктов. Растёт и количество патентуемых россиянами товарных знаков: так, за 2016 год на 21,04% выросло их количество именно от российских заявителей — с 34,3 тысячи в 2015-м до 41,5 тысячи в прошлом году.

Интерес европейских органов власти к технологическим разработкам из России вполне понятен и иллюстрируется цифрами роста патентования передовых программных продуктов и изобретений в сфере высоких технологий. Так, количество заявок на государственную регистрацию программы для электронных вычислительных систем увеличилось за 2016 год на 11,1%, количество заявок на государственную регистрацию баз данных выросло на 4,7%, количество заявок на государственную регистрацию топологии интегральной микросхемы увеличилось на 17,7%.

Эксперты отмечают тот факт, что при всей внешней риторике о несущественном технологическом и научном потенциале России у нашей страны имеются (как минимум в сфере патентов и рабочих моделей) вполне конкурентоспособные в потенциале продукты, которые при должном внимании к проблеме можно использовать в том числе и в текущих западных разработках и конкретных высокотехнологичных товарах, производимых европейским бизнесом.