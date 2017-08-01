Дядя Сэм присмотрит: военные США проследят за киберугрозами на Украине

Командование по закупкам и контрактам Армии США собирается запустить программу "Содействие информационной безопасности Украины — Программа информационных технологий" (USAI-IT), причём на портале государственных закупок Правительства США отмечается, что тендер проводиться не будет, а Министерство по делам Армии США определяет поставщика в лице компании NextiraOne Federal, которая уже достаточно давно занимается поставкой и наладкой системных технических решений в области информационной безопасности для Вооружённых сил США, НАСА, а также Администрации общих служб. Сумма украинского контракта составляет 21 388 200 долларов, а период реализации составляет с 30 сентября 2017 по 31 декабря 2018 года.

Следует отметить, что средства компании NextiraOne Federal на безальтернативной основе выделяются потому, что она уже ведёт работу над проектом по созданию центров по противодействию киберугрозам для нужд Министерства обороны Украины.

В задачи контракта входит создание и поддержка функционирования оперативного центра по кибербезопасности, который должен быть развёрнут на базе Генштаба Вооруженных сил Украины и обеспечивать возможности резервирования и дублирования на случай кибернападения. Также планируется продолжить работу по формированию альтернативного Центра управления и контроля на базе штаба Воздушно-десантных войск Украины для обеспечения непрерывного руководства операциями.

Также подрядчик должен продолжить поддержку медицинской, логистический и инфраструктурной информационных систем, обеспечить создание альтернативных, защищённых мест, откуда можно обеспечить руководство войсками. В описании программы особо отмечается, что подрядчик должен подготовить 11 площадок с соответствующей IT-архитектурой, а также устройствами удалённого доступа, которые соответствовали бы стандартам НАТО как на стратегическом, так и на тактическом уровне.

Столь плотное вовлечение командования американских сухопутных войск в вопросы обеспечения кибербезопасности украинских военных и создания параллельных и дублирующих структур военного управления идёт в русле повышения зависимости Киева от поставок западного снаряжения и в целом — содействия по линии оборонного бюджета США. Следует отметить, что этой весной Конгресс США одобрил проект бюджета, который предусматривает выдачу Украине 410 миллионов долларов, в том числе на военную поддержку.

Следует отметить при этом тот факт, что, по мнению многих военных экспертов — как украинских, так и американских, — надобности в летальном оружии нет, поскольку Украине достались огромные арсеналы трёх полноценных советских военных округов и даже с учётом деградации и разложения, в которых находились украинские вооруженные силы в последние десятилетия, тяжёлого (и в первую очередь бронетанкового) вооружения в стране хватает с избытком. А вот чего не хватает — так это тыловой, информационной и логистической поддержки, которую как раз и могут ей обеспечить западные покровители.

Так, к примеру, Пентагон собирается реконструировать и заново возвести ряд объектов на территории Украины — речь идёт о реконструкции военного госпиталя в Кропивницком Кировоградской области, а также строительстве центра для перемещённых лиц в Хмельницком. Примечательно в этой связи то, что если обычно при оказании содействия Киеву профильные ведомства Соединённых Штатов строят или обновляют что-то через соответствующее финансирование по линии Агентства США по международному развитию (USAID) или гранты Госдепартамента, то в данном случае заказчиком выступает Инженерное командование Военно-морского флота США.

При этом не оставляются и идеи усиления украинских вооружённых сил отдельными категориями вооружения — в первую очередь переносными средствами ПВО. Так, в подготовленном Комитетом Сената США по вооружённым силам проекте бюджета на 2018 финансовый год предусматривается оказание финансовой помощи и поставки летального оружия Украине. Отмечается, что законопроект ограничивает передачу половины этих средств, пока министр обороны Украины не предоставит доказательства проведения в стране реформ в оборонной сфере, причём сумма ассигнования увеличена почти на 20% — с 410 до 500 миллионов долларов.

Вместе с тем о полномасштабном подтягивании Украины к стандартам НАТО речь пока не идёт, и проблема в первую очередь заключается в финансовой составляющей процесса. Украина надеется — и это озвучивается на самом высоком уровне, — что её фактически ликвидированные военно-морские силы пополнят списанные американские и европейские корабли, а сухопутные силы будут точечно усилены средствами РЭБ, современной артиллерией, а также средствами целеуказания.

Однако контракты на постройку центров кибербезопасности говорят о том, что натовские покровители киевских властей по-другому видят спектр угроз, которым предстоит противостоять их украинским подопечным. В любом случае, возведение полностью на средства Министерства по делам армии США командных и киберцентров свидетельствует о практически тотальном контроле за их оперативным состоянием и IT-инфраструктурой со стороны иностранных спонсоров.