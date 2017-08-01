"Всё включено". В соцсетях высмеяли Леонида Волкова за открытие штаба с курорта

Начальник федерального штаба "кандидата в президенты" Алексея Навального Леонид Волков 31 июля дистанционно открыл сочинский штаб — через видеотрансляцию в Skype. Во время приветствия Волков заявил, что находится не в России, а на Кипре, где он якобы по делам ФБК, при этом отметил, что находится неподалёку от моря.

— Привет вам с моря. Я сегодня, так получилось, по некоторым делам Фонда борьбы с коррупцией на Кипре, — заявил Леонид Волков.

Пользователи социальных сетей и блогов при этом обратили внимание на тот факт, что сотрудники ФБК и лично Леонид Волков неоднократно говорили о том, что каждая копейка собранных пожертвований тратится экономно и эффективно. При этом пользователи указывают на специфический синий браслет на руке Леонида Волкова, характерный для отелей, работающих по системе "всё включено", в которых стоимость отдыха в странах Евросоюза, к каким относится Кипр, существенно превышает стандартную цену по традиционным туристическим направлениям.