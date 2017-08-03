"Карабасы" на подкорме: как США продвигают в Молдавии "публичную дипломатию"

Недавний скандал с недопуском румынскими властями в своё воздушное пространство российского рейсового самолета Москва — Кишинёв, на борту которого находился курирующий вопросы приднестровского урегулирования вице-премьер Дмитрий Рогозин, получил сегодня крайне негативное для российско-молдавских отношений развитие. Официальный Кишинёв объявил Дмитрия Рогозина персоной нон грата, закрыв таким образом высокопоставленному российскому чиновнику въезд в страну. Все эти события вновь поставили в фокус актуальной политики проблему недружественного по отношению к России вектора нынешних молдавских властей. Российские должностные лица неоднократно высказывали свою позицию по поводу недопустимости провокационного поведения молдавских и румынских властей, а после недавнего инцидента уже и вице-премьер Рогозин назвал их "гадами" и "молдавскими Карабасами". Однако западная, и в первую очередь американская дипломатия, действует в регионе без громких заявлений и эмоциональных выкриков, но при этом весьма эффективно.

Как следует из данных государственного портала распределения грантов правительства США, Госдепартамент Соединённых Штатов анонсировал конкурс на получение грантов для развития "Публичной дипломатии" в Молдове, где в качестве целей указано "укрепление национальной идентичности", причём упор должен делаться на различные группы по сексуальной, территориальной, возрастной и национальной ориентации, а получившие гранты НКО должны активно работать с органами власти и бизнесом на предмет продвижения "единой национальной идентичности и демократических ценностей". Размер каждого гранта определён в 25 тысяч долларов.

В описании гранта отмечается, что деньги не могут быть использованы для политической деятельности, что, впрочем, не должно вводить в заблуждение, так как практика реализации аналогичных проектов как в самой Молдавии, так и в других странах постсоветского пространства доказывает, что подобного рода финансирование не имеет своей основной целью поддержку заявленной правозащитной деятельности, а направлено скорее на финансовую поддержку лояльных НКО, из которых затем рекрутируются кадры для местных органов власти, экспертных и образовательных институтов.

Планомерная работа, проводимая американскими властями как по линии Госдепартамента, так и через Агентство США по международному развитию, как показывают события на постсоветском пространстве, оказывается более системной и эффективной, нежели российские усилия по воздействию на своих непосредственных соседей с помощью "мягкой силы".

Помимо поддержки проектов в сфере "публичной дипломатии" огромное внимание Государственным департаментом и USAID в Молдавии уделяется созданию сети подконтрольных СМИ, которые транслировали бы в первую очередь евроатлантические ценности и повестку.

Так, в частности, в в прошлом году был запущен пятилетний проект "Медиа-М", подготовленный Агентством США по международному развитию, направленный на создание коалиции независимых СМИ внутри Молдовы, а также путём "обмена передовым опытом с европейскими и евразийскими коллегами" и посредством создания сети "партнёрских отношений", на что из американского бюджета выделяется 6,3 миллиона долларов, а охват аудитории предусматривает работу с русско- и румыноязычным населением.

Если же говорить в целом о наиболее проблемных странах с точки зрения усиления американского финансирования и соответственно влияния на всём постсоветском пространстве, то, исходя из бюджетных положений госдепа, направленных в Конгресс США, лидируют как раз Армения, Таджикистан и и всё та же Молдавия — бюджеты на работу в них за последние два года увеличились более чем на треть и составляют десятки миллионов долларов. Так, на Армению собираются потратить 26,4 миллиона, на Таджикистан — 41,6 миллиона, Киргизия получит 51,8 миллиона, на первом месте (за вычетом Украины и Грузии, которые пребывают в состоянии территориальных конфликтов с Россией) находится крошечная Молдавия — 59,1 миллиона долларов.

Следует отметить, что победа условно "пророссийского" (а на самом деле скорее нейтрального) кандидата в президенты Молдавии Игоря Додона не изменила евроатлантического вектора политики Кишинёва, заставив тем не менее поволноваться американских и европейских кураторов молдавской внешней политики. Госдепартамент запустил программу по "восстановлению европейской траектории Молдовы путём усиления институтов и гражданского участия в борьбе с коррупцией", в рамках которой почти 650 тысяч долларов будут распределены среди местных НКО через всю ту же систему малых грантов Госдепартамента США, которая представляет средства напрямую американским посольствам для того, чтобы уже те, в свою очередь, на месте финансировали "инициативы для создания более открытой и конкурентной политической системы".

И если с американским планом по продвижению своих интересов с помощью механизмов "мягкой силы" всё более-менее понятно, то вот российские инструменты и институты непрямого влияния переживают очевидный кризис. Один из наиболее ярких примеров этого кризиса был вскрыт в ходе прошлогодней проверки Счётной палатой эффективности расходования средств Россотрудничеством — ключевым ведомством по распространению гуманитарного влияния России за рубежом.

Так, согласно отчёту государственных аудиторов, "неэффективным использованием средств федерального бюджета являются расходы Россотрудничества на создание единого интегрированного информационного портала Россотрудничества (представительств Россотрудничества) в размере 10 млн руб., которые были произведены без достижения требуемого результата, так как функциональные характеристики указанного портала и текущего сайта Россотрудничества в целом идентичны, текущий (создан в апреле 2014 г., стоимость создания — 2,9 млн руб.) и новый сайты отличаются только дизайнерскими решениями и наличием версии для слабовидящих. По состоянию на 12 мая 2016 г. новый портал Россотрудничества в сети Интернет по адресу rs.gov.ru не запущен." В отчёте Счётной палаты также отмечается, что суммы командировочных увеличились за один только 2015 год в 2,4 раза.

Впрочем, неспешная поступь российской "мягкой силы" настолько неспешна, что на сайте посольства России в Молдавии вообще нет никакой информации о распределении грантов для местных НКО, в то время как на портале американского посольства в Кишинёве этому посвящён большой раздел. Как отмечают независимые наблюдатели, именно пассивная политика непосредственно ответственных за реализацию российских интересов на постсоветском пространстве и в Молдавии чиновников приводит к тому, что формируются целые элитные пласты, группы СМИ, представителей правозащитных НКО и гражданского общества в целом, которые воспитаны в атмосфере недоверия и враждебности к России и ориентированы, в том числе и финансово и карьерно, на евроатлантическую парадигму. Не переломив эту крайне негативную для России тенденцию, российское политические руководство в ещё больших объёмах будет сталкиваться с "гадами" и "Карабасами", которым нечего противопоставить и некому заменить, так как работа по выращиванию пророссийского сегмента в местных элитах и медиа ведётся неэффективно и спустя рукава.