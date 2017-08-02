Вояж на миллион: куда и за сколько уехала отдыхать семья Алексея Навального

Сегодняшняя публикация Лайфа о том, что оппозиционный политик Алексей Навальный улетел вместе с женой отдохнуть во Францию, произвела определённый медийный эффект — в комментариях СМИ руководитель "избирательного штаба" Навального Леонид Волков заявил, что Навальный в настоящий момент находится в Москве и волен летать куда угодно при наличии загранпаспорта.

Размытый комментарий Волкова, который прямо не отвечает на вопрос о том, вылетал ли Навальный в Париж вместе с супругой Юлией 28 июля рейсом AF1845 в 6:10 из терминала Е аэропорта Шереметьево, прямо свидетельствует, что вылетал, иначе не нужно было бы озвучивать банальности про Навального, имеющего право передвигаться по Европе при наличии загранпаспорта и открытого шенгена.

Вместе с тем отсутствие адекватной реакции со стороны команды Навального вызывает необходимость ответа на ряд актуальных вопросов. Почему своего лидера волонтёры ФБК не могут увидеть вживую фактически всю последнюю неделю? Можно спросить и у самого Алексея Навального — правда ли то, что он вылетел в Париж с супругой 28 июля рейсом AF1845? А если это правда, почему в разгар "избирательной кампании" Навальный ни в одной из соцсетей или на своём сайте не сообщил о своём отъезде?

Итак, давайте разбираться по порядку. Начнём с эпизода, который ни Волков, ни тем более сам Навальный нигде не упоминали. Речь идёт о том, что, по данным "гражданских журналистов" Лайфа, а также источников в пограничной службе, вылету Навального с супругой в Париж предшествовало ещё одно событие.

Юлия Навальная с дочерью и сыном за несколько дней до этого вылетели в Соединённые Штаты, где дети четы Навальных должны будут предстоящие несколько недель отдыхать и учиться английскому в одном из детских летних языковых лагерей.

Как удалось выяснить Лайфу, Юлия Навальная вместе с двумя детьми вылетела из международного аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк 16 июля в 14:45 рейсом SU 102. Проверка цен на авиабилеты на этот же рейс на одном из популярных сайтов-агрегаторов бронирования показывает, что билеты на одного взрослого и двоих детей до 16 лет в экономклассе обойдутся путешествующим в 71 тысячу рублей. Обратно Юлия Навальная летела одна и, по данным Лайфа, вернулась в Москву 23 июля рейсом SU 103 в 11:15 утра — этот перелёт обошёлся супруге лидера оппозиции примерно в 40 тысяч рублей.

Но не стоит забывать о том, что ей нужно лететь обратно — забирать детей, а это ещё столько же, плюс перелёт втроём — и всё та же 71 тысяча рублей. Итого набегает порядка 222 тысяч рублей только на перелёты в США и обратно.

Однако дети летят в Соединённые Штаты не просто так — они будут отдыхать в летнем языковом лагере. Средняя стоимость подобного рода программ варьируется в пределах 1,5–2 тысяч долларов с человека за неделю. В случае трёхнедельного курса — как раз, чтобы успеть к началу учебного года в России, стоимость детского отдыха в США на август может достигать 350–370 тысяч рублей. Вот, к примеру, данные с сайта одной из специализированных компаний, занимающихся организацией детского отдыха и изучения английского в США.

Что касается непосредственно самого перелёта четы Навальных из московского аэропорта во Францию, то известно, каким рейсом и во сколько он был осуществлён. Это был рейс AF1845 в 6:10 из терминала Е аэропорта Шереметьево. Билеты на двух взрослых человек обойдутся в одну сторону в 64 тысячи рублей. Соответственно, на перелёт туда и обратно Навальный с женой потратят порядка 130 тысяч рублей. И это без учёта проживания в Париже и программы отдыха.

Следует отметить, что сам Навальный не раз жёстко критиковал излишнее расточительство чиновников и выборных должностных лиц, которые отправляют своих детей на учёбу за рубеж, а также позволяют себе роскошный отдых на иностранных курортах.

Вот, в частности, комментируя свои предыдущие материалы о детях бывшего вице-спикера Госдумы Железняка, Навальный писал:

— Прошёл якобы какой-то слух, столько-то источников подтвердили, что вот-вот всех чиновников, вплоть до сотрудников госкорпораций, заставят отозвать с заграничной учёбы своих отпрысков и перевести их всех в российские школы и вузы. Я тогда даже не стал высказываться по теме за отсутствием смысла что-либо комментировать. Схема "ворую-зарабатываю здесь, трачу там" настолько прижилась в системе ценностей современного чиновника, что никакими указами её не искоренить. Это и есть что ни на есть настоящая единороссовская "духовная скрепа".

Также Навальный неоднократно осуждал дорогой отдых чиновников на курортах, к примеру отдых главы Роскомнадзора:

— Не пойму даже, что удивляет больше: как гостиница в Сочи может стоить таких безумных денег или как же чиновник Жаров вообще не стесняется — ведь куча народу увидит его в номере такой стоимости.

Напомним, Навальный является основателем общественной организации "Фонд борьбы с коррупцией" и публично заявляет о желании баллотироваться в президенты России, для чего ведёт в регионах страны широкомасштабную "избирательную кампанию", источником финансирования которой являются, по заявлениям руководства ФБК, исключительно добровольные пожертвования рядовых граждан.