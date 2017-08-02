Пономарёв назвал главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана бандитом

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв во время дискуссии, запись которой опубликована украинским информационным агентством Guild Hall, назвал главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана бандитом.

— Ройзман — классный мужик. Я в этом даже не сомневаюсь. Это как раз тот человек, за которого я бы лично проголосовал, не раздумывая, и сразу. Но надо понимать, что он — бандит, у него фамилия Ройзман. То есть у него есть целый ряд таких вещей, которые ограничивают, — отметил Пономарёв

Во время дискуссии было высказано предположение, что на предстоящих президентских выборах Евгений Ройзман может быть использован Кремлём в качестве альтернативного оппонента Путину — вместо Навального. По словам ведущей, специально для проработки данного варианта совладелец радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов недавно встречался с Ройзманом, причём Илья Пономарёв данное предположение поддержал.

— Он мог бы быть. Я думаю, что сам Женя, — я хорошо его знаю, знаю его характер, — то, что сейчас развивалось со свердловскими выборами, когда… Он же не отказался от участия в выборах, ему не хватило голосов от муниципальных депутатов, чтобы пройти. Но большого скандала он на этом не стал поднимать. И вполне возможно, что он не стал это делать, имея ввиду, что перед ним выдвижение президентское. И этот разговор, что Ройзман будет выдвинут, он уже идёт полгода, поэтому я этого совершенно не исключаю, — прокомментировал экс-депутат Госдумы.