Миллиарды на "противодействие" России: американская пропаганда усиливает нажим

Усиление антироссийских санкций и новый виток обострения отношений между Западом и Москвой отражаются и в нарастании медийного и пропагандистского противостояния, особенно в социальных сетях и в целом на пространстве Интернета. Американские законодатели усиливают финансирование уже отработанных когда-то в ходе холодной войны пропагандистских инструментов, вливая в них финансирование и давая новый смысл существованию таких громоздких структур, как "Голос Америки" и "Радио Свобода".

Как следует из данных бюджетной заявки курирующего эти американские правительственные медиа государственного агентства BBG, конгрессмены решили существенно усилить финансирование подконтрольных им СМИ и сделать упор на "обработке" русскоязычной аудитории, что особенно актуально в предвыборный год.

Утверждение бюджета BBG является довольно сложной процедурой, предполагающей многочисленные согласования на всех этажах вашингтонской бюрократии. Содержательно она состоит из подачи двух прошений, в которых указываются статьи расходов и запрашиваемые суммы: одно подаёт сам Совет управляющих по вопросам вещания (BBG), второе подаётся Комитетом по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США и направляется в Белый дом. 12 июля 2017 года в Палате представителей был представлен законопроект о международных операциях и относящихся к ним программах 2018 года, а уже 19 июля законопроект был одобрен Комитетом по ассигнованиям. В нём помимо прочего был утверждён бюджет BBG, а также обозначены приоритетные направления работы агентства.

Отметим, что комитет затребовал на 2018 год на 81,6 миллиона больше, чем просило само BBG. Так, в частности, предполагается увеличить бюджет "Голоса Америки" на 33 миллиона (от того, что запросил сам BBG) и на 24 миллиона Radio Free Europe / Radio Liberty ("Радио Свобода"/ "Свободная Европа"), вещающее непосредственно на русскоязычное пространство. При этом комитет выразил решительную поддержку усилиям по противодействию "агрессивной дезинформации и пропаганде России", в частности, за счёт разработки эффективного вещания на русском языке.

Рекомендация Комитета включает в себя средства, предоставляемые для программ по противодействию российскому влиянию, и настоятельно призывает BBG продолжить агрессивное мультимедийное давление, направленное на русских в целом и русских спикеров в частности, в том числе на ТВ-программы RFE/RL и VOA, а также аффилиированный с ними телеканал "Настоящее время", и направляет отчёт BBG в Комитет по ассигнованиям для разработки вариантов расширения аудитории "Настоящего времени".

В бюджетных рекомендациях Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США по поводу международного вещания и ориентации на русскоязычную аудиторию сказано, в частности, следующее:

— Рекомендация комитета включает 769 727 000 долларов США по данному разделу для осуществления деятельности и операций в области международных коммуникаций Соединённых Штатов, контролируемых Советом управляющих вещанием (BBG), из которых 764 936 000 долл. США предназначено для международных вещательных операций и 4 791 000 долл. США предназначено для капитальных улучшений BBG.

В рамках первого блока финансируются операционные, программные и инженерные расходы Voice of America (Голос Америки), Radio Free Europe / Radio Liberty (Радио Свобода/ Свободная Европа).

В тексте прямо сказано, что Правительство США будет выделять средства и поддерживать организационно так называемое "противодействие российским медиа".

— Борьба с российскими СМИ. Комитет выражает решительную поддержку усилиям по противодействию агрессивной дезинформации и пропаганде России, в частности, за счёт разработки эффективного вещания на русском языке. Рекомендация комитета включает в себя средства, предоставляемые для программ по противодействию российскому влиянию, и настоятельно призывает BBG продолжить агрессивное мультимедийное давление, направленное на русских в целом и русских спикеров в частности, в том числе на ТВ-программы RFE / RL и VOA "Настоящее время". Комитет направляет отчёт BBG в Комитет по ассигнованиям для разработки вариантов расширения аудитории "Настоящего времени".

Сравнивая указанные данные, можно заметить, что BBG просила на 33 миллиона долларов меньше на "Голос Америки" и на 24 миллиона меньше на RFE|RL, чем запрашивал сам Комитет по ассигнованиям Палаты представителей. Таким образом, комитет направляет 57 лишних миллионов долларов на пропаганду — и в первую очередь в том числе в русскоязычном пространстве.

В опубликованном в мае 2017-го бюджетном прошении Совета управляющих вещанием — американской правительственной организации, определяющей информационную политику США, а также финансирующей такие рупоры американской пропаганды, как "Голос Америки" и "Радио Свобода" — средства, выделяемые на производство программ для теле- и радиослушателей в России, разделены отдельно на российские программы "Голоса Америки", русскоязычный, северокавказский и татарско-башкирский сервисы "Радио Свобода", а также службу по мониторингу и работе с российскими социальными сетями DIGIM, запущенную RFE/RL.

Также стоит отметить, что с 2013 по 2016 год произошло снижение доли аудитории, которая считает информацию, транслируемую в продуктах BBG, правдоподобной. Изменение составило с 91,9% до 67,2% соответственно. Проектами, о финансировании которых говорится в документе, являются: телеканал "Настоящее время" — совместный проект "Радио Свобода" и "Голоса Америки"; проект "Лексикон" — проект "Голоса Америки"; новые сайты местных новостей на чеченском, татарском и башкирском языках от "Радио Свобода"; проекты по солидаризации журналистов на телевидении и в социальных сетях; поддержка центрально-азиатского проекта при участии "Радио Свобода".

Довольно примечательно, что на 2018 год Совет управляющих вещанием США запросил у президента США годовой бюджет в размере 685 154 000 долларов, что значительно меньше, чем те же расходы организации в 2016 и 2017 годах — 749 587 000 и 748 291 000 долларов соответственно. Тем не менее, как уже было сказано выше, конгресс решил самостоятельно увеличить эти ассигнования. При этом планировавшееся американским пропагандистским ведомством сокращение на 2018 год должно было коснуться практически всех пропагандистских служб, контролируемых советом, в том числе "Голоса Америки" (Voice of America/ VOA) и существующих на гранты "Совета радио Свободная Европа"/ "Радио Свобода" (Radio Free Europe/ Radio Liberty – RFE/RL), несмотря на то что именно на эти инструменты в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, наблюдался рост расходов.

Сокращение бюджета связывается с выбором приоритетных конкретных языковых сервисов, оптимизацией использования информационных технологий, избавлением от коротковолновых передатчиков, сокращением персонала, введением методологии эффективности в обслуживающих службах.

В своём прошении BBG отмечает, что её хорошо организованная сеть служит распространению американских ценностей, которые не разделяются ИГИЛ*, Россией, Ираном и Китаем. Таким образом, BBG напрочь стирает моральные границы между суверенными государствами и террористической организацией, пусть и принявшей институционализированную форму.

Также стоит отметить, что как для "Голоса Америки", так и для "Радио Свобода" с 2014 года наблюдается снижение процента еженедельной аудитории, которая считает, что данные вещательные сети повышают понимание текущей ситуации.

Обратимся к более подробным цифрам и выясним, сколько денег идёт на проекты не просто на русскоязычную аудиторию, а именно на проекты в самой России. Так, "Голос Америки" стабильно с 2016 по 2018 год будет иметь около 7 миллионов долларов на программы в России. В действительности, для зарубежного вещания это вторая по величине сумма на программы после Mandarin Serviсe, вещающего на Китай и на который выделено от 10 до 12 миллионов в тот же период.

Несколько большие суммы указывает "Радио Свобода". Причём вещание осуществляется на разные языковые группы народов России, а значит, общая сумма средств, выделяемых на вещание в России, может быть получена путём суммирования. Итого общая сумма составляет в 2016 году 9 773 000 долларов, в 2017-м — 10 220 000 долларов, в 2018-м планируется 9 109 000 долларов.

Заметим, что финансирование остаётся неизменным для Северного Кавказа в размере 1 356 000 — 1 366 000 долларов и увеличивается для татаро-башкирского региона с 962 000 долларов до 1 205 000 долларов в 2017 году и незначительно снижается в 2018-м до 1 055 000 долларов. Это может свидетельствовать о том, что упор будет сделан на работе с национальными республиками как очагом для потенциального протеста.

При этом в бюджетном запросе фигурирует и отдельный раздел, названный DIGIM (digital monitoring). По сообщениям прессы, данная структура создана в Чехии по инициативе BBG для мониторинга российских социальных сетей, задачей которого является "противостояние дезинформации" в российской медиасфере посредством различных соцмедиаплатформ (в частности, Facebook, Twitter, "ВКонтакте" и "Одноклассники").

На работы в социальных платформах в русскоязычном сегменте Интернета выделяются немалые деньги — чуть больше 6 миллионов долларов, или почти 350 миллионов рублей. Судя по тому что проект "Радио Свобода" "Настоящее время" начал активно привлекать топовых российских видеоблогеров — о сотрудничестве с ним заявил, в частности, известный видеоблогер kamikadzedead, именно в соцсетях американские государственные пропагандисты видят перспективу роста аудитории и распространения своего контента.

В целом выделение дополнительных 81,6 миллиона долларов (почти 5 миллиардов рублей) на ведение американской контрпропагандистской деятельности и "противодействие российской пропаганде" и поддержки российских проектов BBG свидетельствует о том, что профильные американские ведомства приняли решение усилить информационно-пропагандистскую работу в преддверии президентских выборов и поддержать, в том числе и финансово, те проекты в соцсетях, что активно критикуют российские власти и государственные институты как таковые.

В бюджетной заявке конгрессу прямо утверждается, что структуры, подконтрольные BBG, будут противодействовать "российской пропаганде". При этом, работая на внутрироссийскую аудиторию и имея даже отдельные языковые редакции для тех или иных регионов России, "Радио Свобода", "Голос Америки" или "Настоящее время" прямо вмешиваются во внутриполитические процессы, поддерживая протестное движение и предлагаемую им оппозиционную повестку.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.