Координатор штаба Навального в Орске задолжал партнёрам 257 миллионов рублей

Согласно плану избирательной кампании Алексея Навального, в июле должно было состояться открытие штаба в городе Орске Оренбургской области. При этом в соцсети "ВКонтакте" уже имеется сообщество "Команда Навального | Орск", координатором штаба в Орске указан Руслан Исмагилов. Его должность в системе "избирательных штабов" Навального также подтверждается новостями в региональных СМИ.

Полное имя будущего орского координатора "штаба" Навального — Руслан Шавкатович Исмагилов, что подтверждается рекламной предвыборной статьёй на портале "Оренбургская политика". В статье он рассказывает, как делал свою карьеру и как его пытались обвинить в доведении до самоубийства своего партнёра по бизнесу.

При этом, согласно базе данных юридических лиц, Руслан Исмагилов является одним из двух учредителей и директором ООО "Стафф менеджмент", которое имеет долг к взысканию по исполнительным производствам в размере более 20 миллионов рублей. Также общественник и функционер "штаба" Навального возглавляет ООО "Торговая сеть Экспресс", которое имеет долг к взысканию по исполнительным производствам в размере более 1,1 миллиона рублей. Также Исмагилов входит в состав учредителей ЗАО "Зебра", которое прекратила своё существование в октябре 2014 года в связи с банкротством, а сумма долгов по иску составила более 216 миллионов рублей. Возглавлял он и АО "УК Самторг" которое было ликвидировано с долгом к взысканию по исполнительным производствам в размере более 20 с половиной миллионов рублей.

Таким образом общая сумма долгов компаний, где Руслан Исмагилов занимал или занимает руководящие должности, составляет более 257 миллионов рублей. Согласно базе данных ФССП, координатор "штаба" Навального имеет девять непогашенных задолженностей на общую сумму более 590 тысяч рублей. Наиболее крупные из них являются задолженностями по кредитным платежам.