Повоевал — отдохни. Борьба с коррупцией не копеечное дело

Журналист Андрей Бабицкий — о том, чем отдых чиновников за границей отличается от такого же отдыха "борцов с режимом".

Алексей Анатольевич Навальный, по всей видимости, любит и умеет отдыхать. Собственно, искусство отдыха помимо оппозиционной деятельности — это ещё один способ коммуникации с реальностью, который глава Фонда борьбы с коррупцией освоил в совершенстве. Проблема совсем не в том, что оппозиционер и его супруга испытывают непреодолимую тягу к отдыху в Европе, ведь многие российские граждане тоже совсем не против провести несколько дней, наслаждаясь пленительными экстерьерами Парижа, Берлина или Праги, а некоторые даже в состоянии изыскать необходимые для этого средства.

Вызывает недоумение странное целомудрие оппозиционной четы, временами предпринимающей отчаянные попытки, несмотря на наличие множества доказательств, опровергнуть появляющуюся то здесь, то там информацию о предпринятых поездках. В конце концов, взять паузу в нелёгком и отнимающем все душевные силы противостоянии с кровавым режимом и на мгновение забыться — неважно где: в окружении ли сиротливых русских берёзок или на набережной Сены — это личное дело человека.

Интерес к перемещениям Навального со стороны досужих обывателей отчасти оправдан, поскольку политик уже давно стал публичной фигурой, каждый поступок которого может благотворно повлиять на судьбы Родины. Однако сама по себе "охота к перемене мест", кажется, не является чем-то предосудительным. Избыточная скромность политика кажется необоснованной.

Ну да, съездил во Францию, отправил детей в США изучать английский на три недели. Что в этом такого, почему надо набрасываться сворой на пламенного борца с коррупцией, предъявляя ему невесть какие претензии?

Может, потому, что сам Алексей Анатольевич не слишком жалует чиновников, отдыхающих за границей, и норовит каждый раз ухватить их за рукав, предъявляя публике немыслимые счета, уплаченные за отдых? Ну так чиновники, по всей вероятности, зачерпывают средства из государственной казны, оплачивая личные нужды. А руководитель ФБК получает достойную заработную плату за свой громадный вклад в дело борьбы против воровства и мздоимства.

Ну посчитали журналисты, что поездки и обучение детей, а также отдых в Париже обошлись примерно в миллион рублей — порядка 15 тысяч долларов. А кто сказал, что Алексей Анатольевич не может себе позволить тратить на себя и семью подобные суммы?

Существуют ли вообще тарифы, по которым может рассчитываться конвертация оппозиционности в наличные? Я полагаю, что нет, а это означает, что сам Навальный вправе оценивать стоимость своих услуг отечеству, полагаясь исключительно на собственные интуицию, благоразумие и оценку среднего уровня благосостояния представителей либерального сообщества.

Посредством нехитрого анализа мы можем прийти к закономерному выводу: борьба с неправедной властью оплачивается по самым высоким ставкам, раз наш герой в состоянии позволить себе легко выложить миллион на отдых и обучение детей. Значит, и сами борцы, и их спонсоры оценивают каждое гневное слово в адрес "жуликов и воров" из партии власти на вес золота.

Срывание покровов — это, конечно, не вагоны грузить, но битва со злом требует колоссальных душевных усилий. Разоблачая расхитителей народных денег, Навальный вправе рассчитывать, что его усилия будут достойно вознаграждены.

Причём размер награды, поскольку, как я уже сказал, тарифы отсутствуют, он может устанавливать сам. Кроме всего прочего, он не крадёт средства, а собирает.

Пожертвования в ФБК — это в том числе и деньги на поддержание главного бойца в надлежащей форме: повоевал — отдохни, разоблачил парочку коррупционеров — прокатись в прекрасную французскую столицу.

Сами жертвователи могут с таким подходом и не согласиться, но тут уж ничего не поделаешь. Механизм конвертации борьбы с "кровавым режимом" — это сфера компетенции самого господина оппозиционера.

Робкие голоса тех, кто припоминает гневные филиппики Навального в адрес чиновников, отправляющих своих отпрысков обучаться за границей (дескать, он делает то, что сам же и осуждает), звучат ещё смешнее. Чиновник — это хам и вор, его отпрыскам нечего делать в Европе или Америке. Тем более на их обучение идут украденные деньги. Собранные же Алексеем Анатольевичем средства будут потрачены на то, чтобы его дети пропитались духом свободного мира и сбросили с себя оковы рабской покорности, которая свивает себе гнездо в душах людей, не имеющих возможности учить английский язык в американском летнем лагере.

Так что все претензии комичны и напрасны. Что с того, что великие оппозиционеры прошлого подчас ходили в драных сюртуках и не всегда имели пару медяков на кружку пива? Время не стоит на месте. Любой труд должен достойно оплачиваться.