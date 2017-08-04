Европейским СМИ предлагают ввести антироссийскую цензуру

Борьба за интерпретацию политической повестки и формирования общественного мнения в период нарастающих сложностей во взаимоотношениях между Россией и Западом, и США в первую очередь, становятся ключевым фактором медийного фона. С момента старта санкционной эпопеи, а также эскалации конфликтов на Украине, в Сирии, нарастания военно-политического присутствия НАТО в прибалтийском регионе, сопутствующее давление на средства массовой информации со стороны американских и европейских властей было призвано исключить возможность появления в эфире и на страницах электронных и печатных СМИ альтернативных точек зрения.

В докладе спонсируемого Евросоюзом аналитического центра "Европейские ценности" и Национального фонда в поддержку демократии, признанного нежелательной в России организацией, отмечается, что для борьбы с "российской дезинформацией" в Европе, а также с политическими группами "праворадикальной и авторитарной" направленности необходимо активно воздействовать на онлайн-СМИ, которые переживают бум перетока аудитории по мере угасания традиционных медиа и источников получения информации.

Также американские эксперты отмечают существенный рост в социальных сетях аудитории сторонников партий, выступающих против традиционного истеблишмента, таких как "Национальный фронт" Марин Ле Пен или немецкой партии "Альтернатива для Германии" — причём в вину "оппозиционным европейским ценностям" сообществами в соцсетях ставится поддержка "режима Владимира Путина". Для обеспечения торжества демократии и прав человека, как оказалось, нужно в итоге принять ряд мер, которые фактически существенно осложнят независимую редакционную политику многих СМИ.

Так, в частности, правительствам стран Евросоюза предлагается проанализировать алгоритмы подбора новостей на различных онлайн-платформах, чтобы избежать "ошибок и российской дезинформации", причём под ошибками подразумеваются не столько некорректные фактические несоответствия, а идеологически неверная подача или несоответствие повестки и новостной картины издания общим медийным нормам, принятым и одобренным правительствами ЕС.

Мало того, эксперты выступают за то, чтобы принять специальные инструкции по "честному освещению событий", а также "назначить и обеспечить функционирование ответственных лиц и организаций", которые должны будут следить за правильной подачей информации.

Предлагается активнее применять законодательство в области авторских прав для противодействия размещению "дезинформирующего контента". Самим онлайн-платформам (под которыми подразумеваются крупные интернет-порталы в странах Евросоюза) предлагается визуально разделять новости и остальной контент, анализировать предварительно новости и аналитику на предмет "элементов дезинформации", а также публично объявить о своём стремлении соответствовать "стандартам журналистики".

Следует отметить, что отдельные страны Евросоюза, а также Соединённые Штаты уже занимаются вполне официальным ведением информационной войны против России. Пионером в этом процессе является Прибалтика, где уже обыденностью стали задержания и последующие выдворения из страны (как правило, с длительным запретом на въезд) журналистов российских изданий — в первую очередь телеканала RT и международной сети Sputnik.

Накануне стало известно о том, что проект "Альянс по защите демократии", получающий финансирование по линии Фонда Германа Маршалла, который, в свою очередь, спонсируется американскими властями, запустил специализированную медиаплощадку по отслеживанию "российской пропаганды". К "пропаганде" оказались причислены почему-то исключительно заметки и новости в российских СМИ и даже сообщения официальных аккаунтов российского внешнеполитического ведомства. По утверждению разработчиков, система будет отслеживать контент 600 аккаунтов в сети Twitter, которые связаны с операциями по влиянию со стороны России.

При Генеральном директорате по внешним делам Европейской комиссии действует и специальное бюро, основной задачей которого также является противодействие "российской дезинформации". Через специальный портал бюро за первые 10 месяцев своей работы еженедельно отправляло напрямую информацию более чем 18 тысячам русскоговорящих подписчиков, проживающих как в самой России, так и в граничащих с ней на востоке странах. Чтобы завоевать привлекательность среди целевой аудитории, эксперты ЕС еженедельно разрабатывают привлекающие внимание материалы: по вторникам они выпускают так называемый журнал дезинформации, а по пятницам — обзор дезинформации.

Помогает раскрывать европейцам взгляд на "всепроникающую российскую пропаганду и дезинформацию" и Центр анализа европейской политики, у которого имеется специальный проект по противодействию "кремлёвскому влиянию" — причём упор делается на страны Балтии, Центральной и Восточной Европы. Примечательно, что Центр, разрабатывающий методы противодействия российской пропаганде для Европы, сам расположен в США и существует на деньги американских налогоплательщиков. Причём CEPA тесно связан с Washington Headquarters Services (WHS), от которой получает финансирование. Сама же WHS в качестве одного из ключевых спонсоров указывает в официальной отчётности Минобороны США.

Призывы и рекомендации американских и аффилированных с ними европейских исследовательских центров по введению фактически специализированной антироссийской цензуры являются отголоском процесса эскалации, происходящего в брюссельских и вашингтонских кабинетах. Наступление на права и свободы европейцев и их возможности получать объективную информацию из альтернативных источников, очевидно, будет продолжено, а фильтрация новостей и медийной повестки, так или иначе осуществлявшаяся и ранее, в скором времени вполне может быть облечена в конкретные организационные и кадровые решения.