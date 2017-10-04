США выделяют миллионы долларов на "реструктуризацию" украинского "Нафтогаза"

Как следует из данных американского правительственного портала раскрытия информации о федеральных грантах и контрактах, Агентство по международному развитию США через Государственный департамент перечислило крупной международной консалтинговой корпорации DELOITTE FINANCIAL ADVISORY SERVICES LLP 3,2 миллиона долларов на цели технического содействия реформирования корпоративной структуры "Нафтогаза". При этом всё та же DELOITTE практически одномоментно с контрактом на реформирование "Нафтогаза" получила, также по линии USAID, ещё два контракта — на 3,85 и 1,1 миллиона долларов для некоего "технического содействия" правительству Украины, что, учитывая характер и время выдачи, позволяет сделать вывод о том, что эти средства также предназначены для грядущей реструктуризации "Нафтогаза".

Несмотря на то что конкретика в описании будущих корпоративных реформ "Нафтогаза Украины" отсутствует, о векторе деятельности DELOITTE на территории страны можно сделать выводы по уже реализуемым совместно с государственными органами проектам. Так, в частности, как следует из данных Фонда госимущества Украины, ведомство совместно с DELOITTE и при поддержке украинского офиса USAID уже реализуют проект поддержки приватизации, совершенствования управления и повышения прозрачности.

В рамках этого проекта предусматривается предоставление поддержки Фонда в подготовке акционерных обществ энергетического сектора к приватизации. Речь идёт о ПАО "Центрэнерго", АК "Харьковоблэнерго", ПАО "Хмельницкоблэнерго", ПАО "Николаевоблэнерго", ПАО "Черкассыоблэнерго", ПАО "Запорожьеоблэнерго" и ААО "Тернопольоблэнерго". Эти объекты Фонд планирует продать в следующем году. Кроме того, техническая помощь также будет направлена на улучшение корпоративного управления и совершенствования работы Фонда.

Ответ на возросшую активность в вопросе реформирования "Нафтогаза" и привлечения к этой работе таких мейджоров рынка, как DELOITTE, очевидно, следует искать в форсируемых в настоящее время Евросоюзом процессах разделения и последующей приватизации украинской ГТС. Буквально в конце сентября секретариат Энергетического сообщества ЕС потребовала от Киева отменить ранее одобренный кабмином проект закона, запрещающий приватизацию будущего оператора газотранспортной системы страны. Речь идёт о компании "Магистральные газопроводы Украины" и законопроекте № 6778. Европейские кураторы Украины тогда прямо писали о том, что включение Магистральных газопроводов Украины в список предприятий, не подлежащих приватизации, будет фактически означать запрет на продажу любого пакета акций любому частному инвестору.

Вместе с тем именно на волне существенных разногласий по поводу судьбы будущего оператора украинской ГТС в отставку подали два независимых члена наблюдательного совета "Нафтогаза" — Пол Уорвик и Маркус, причём ранее Набсовет компании покинул и другой независимый член совета — Чарльз Проктор, также аргументировавший свой уход в контексте отсутствия поддержки реформ в энергетическом секторе страны со стороны кабинета Гройсмана. Следует отметить, что привлечение независимых директоров в "Нафтогаз" являлось ключевым условием иностранных кредиторов, а также основным моментом в программе реформирования корпоративного управления украинского нефтегазового монополиста.

Как писали украинские СМИ, в документе также отмечалось, что привлечение Украиной партнёра к транспортировке природного газа "помогло бы Украине позиционировать себя как надёжного партнёра на европейских рынках природного газа и обеспечить перспективу транзита природного газа после 2019 года", то есть на перспективный период, когда действие существующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" будет прекращено. В этой связи довольно примечательно, что буквально накануне, 3 октября, "Нафтогаз" принял решение создать филиал ПАО "Укртрансгаз" — "Оператор газотранспортной системы Украины".

Фактически сейчас речь идёт о попытках топ-менеджмента и руководства украинского кабмина закрепиться на достигнутых позициях в вопросе видения будущего украинской газотранспортной системы в преддверии окончательного решения Стокгольмского арбитража по тяжбе между "Нафтогазом" и "Газпромом". Именно после завершения всех арбитражных процедур, по истечении периода не позднее 30 дней, новому оператору украинской ГТС на баланс должно быть фактически передано газотранспортное хозяйство страны.

Форсирование событий в вопросе разделения "Нафтогаза" и вступление в игру помимо непосредственно заинтересованных в бесперебойном транзите европейских структур также и американцев свидетельствует о возможной подготовке к проигрышу Украиной международного арбитража и необходимости проведения глубокой реструктуризации "Нафтогаза", планы которого и будут, очевидно, разработаны нанятыми Правительством США консультантами.