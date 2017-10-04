Участников несанкционированных акций Навального вычислит нейросеть

Как стало известно Лайфу, в ходе анонсированных окружением отбывающего административный арест оппозиционного общественного деятеля Алексея Навального массовых несанкционированных акций 7 октября, в первую очередь в Санкт-Петербурге, правоохранительными органами будут применены новейшие технологии распознавания лиц, участвующих в несанкционированных мероприятиях. Источники Лайфа указывают на то, что в настоящий момент достигнута приемлемая технологическая точность распознавания, в результате чего практически все лица могут быть сопоставлены с аккаунтами в соцсетях, а также идентифицированы с помощью сопоставления данных распознавания лиц, цифровой проекции, а также биллинга соцсетей.

Следует отметить, что правоохранительные органы обкатали технологии распознавания лиц на предыдущих несанкционированных акциях и в настоящий момент создана система по оперативному выявлению провокаторов, потенциальных погромщиков, а также групп агрессивно настроенных молодых людей, которые по опыту прошлых мероприятий Навального вступали в стычки с полицией и организовывали массовые беспорядки.

Примечательно, что на возможность и даже желательность в целях активизации так называемой президентской кампании Навального массовых беспорядков и противостояния с органами правопорядка указывают также и источники в оппозиционной среде. Так, в частности, бывший активист московского штаба Навального Александр Туровский, арестовывавшийся за оппозиционную деятельность, предупреждает сторонников Навального о готовящихся провокациях.

— Ребята, по Питеру есть инфа, что там наняты специальные люди за большие деньги для провокации полиции по схеме 6 мая. Пара отморозков бросят кирпичи в какой-то момент. Кто за это сядет, никому не известно, но точно кто-то из вас. С этой целью и Навальный, и Волков спецом сделали всё для того, чтобы их убрали на это время. Типа они ни при чём. Но, обратите внимание, тем не менее идёт массовая мобилизация.

Напомним, ранее авторы проекта JeSuisMaidan, применяя систему распознавания лиц на основе технологии FindFace, смогли идентифицировать сотни участников митингов и пикетов, организованных Навальным в ряде регионов России. Правоохранительные органы, в свою очередь, продолжают расследование беспорядков, организованных сторонниками Навального на Тверской улице в Москве, привлекая к ответственности всех, кто был идентифицирован в момент нападения на полицию или неповиновения законным требованиям сил правопорядка.