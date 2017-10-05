Проукраинский сепаратист-уголовник назвал Навального проектом Кремля

В интервью украинскому порталу "Обозреватель" осуждённый на два с половиной года колонии за распространение в соцсети "ВКонтакте" статьи оппозиционера Бориса Стомахина "Крым — это Украина" и иммигрировавший после освобождения на Украину инженер из Твери Андрей Бубеев отметил, что считает Алексея Навального проектом Кремля.

— Я абсолютно не сомневаюсь, что Навальный — один из проектов Кремля. Вы правы, людей в РФ за гораздо меньшее убивают или сажают, а тут человек митинги организовывает — и ничего. Так не бывает. Думаю, у проекта "Навальный" есть две цели. Во-первых, отвлечь людей, увести в другое русло. Во-вторых, "пересчитать", идентифицировать неравнодушных людей.

Напомним, ранее о связях оппозиционного блогера и общественного деятеля с кремлёвской администрацией заявляли многие представители российской несистемной оппозиции. Так, в частности, об этом говорил известный журналист и бывший заместитель главного редактора газеты "Московский комсомолец" Айдер Муждабаев. О своих сомнениях в искренности намерений Навального также говорил и лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, а также беглый российский оппозиционер Илья Пономарёв, получивший вид на жительство на Украине.