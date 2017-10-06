Шлосберг призвал Навального не относиться к сторонникам как к "мясу"

Руководитель псковского регионального отделения партии "Яблоко", депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг в интервью автору YouTube-канала "Пекло" Евгению Кириллову раскритиковал Алексея Навального, который, по словам политика, воспринимает своих сторонников как "политическое мясо":

— Что касается митингов 12 июня, по-моему, эти митинги не были согласованы … Если ты политик — федеральный, региональный, какой угодно, хоть космический, — ты призываешь людей выйти на несогласованную акцию протеста, то ответь каждому из этих тысяч людей: ты лично каждого защитишь? Если ты не можешь этого сказать, то не бросай людей под танки. Должен сказать, что нельзя воспринимать людей как "политическое мясо", это рано или поздно очень плохо заканчивается.

При этом Шлосберг не ограничился столь эмоциональными эпитетами в адрес Алексея Навального, по ходу интервью прямо указав на сомнения в его профессиональных политических и управленческих качествах:

— Алексей Анатольевич на сегодня не способен управлять российским государством … Он не умеет собирать камни, он умеет только разбрасывать.

Напомним, ранее член федерального политкомитета "Яблока" Лев Шлосберг, отвечая на вопросы пользователей, заявил о том, что у Навального отсутствует экономическая программа, сам он безграмотен в экономических вопросах, а его Партии прогресса не существует. Шлосберг также указывал на связи Навального с Администрацией Президента, от которых, по мнению высокопоставленного "яблочника", зависит политическая судьба основателя ФБК.