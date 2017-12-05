Москвич решил добиваться от Волкова и Навального возврата пожертвований

Как стало известно Лайфу из искового заявления, поданного жителем Москвы Валерием Жбанковым мировому судье по 347-му судебному участку г. Москвы, он требует взыскать с Леонида Волкова и Алексея Навального, выступающего в качестве соответчика по иску, пожертвование на его так называемую президентскую кампанию в размере 500 рублей, а также компенсировать издержки в виде госпошлины в размере 400 рублей.

Жбанков, в частности, указывает, что 19 мая 2017 года перечислил на счёт Леонида Волкова 500 рублей, объяснив это тем фактом, что в тот момент "частично разделял политические взгляды Алексея Анатольевича Навального, который называл себя кандидатом в президенты России. В дальнейшем Жбанков узнал из публикаций в Интернете, что Навальный имеет несколько судимостей по тяжёлым статьям, что в соответствии с законом не позволяет ему выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. При этом москвич ссылается на разъяснение Центризбиркома России, в котором указывалось, что на момент публикации разъяснения никаких избирательных кампаний в стране не проводилось и не проводится, так как решение о назначении выборов должно быть принято только в декабре 2017 года.

Валерий Жбанков в своём исковом заявлении отмечает, что, по его мнению, оппозиционер Алексей Навальный и начальник его так называемого избирательного штаба Леонид Волков ввели его в заблуждение и совершили мошеннические действия. Ссылаясь на вынесенное ранее в пользу жителя Карелии Михаила Костенко решение Савёловского районного суда о возврате пожертвований в виде взыскания с Навального средств в размере 50 100 рублей, Жбанков также требует вернуть ему перечисленные ранее 500 рублей на "кампанию" Навального и возместить госпошлину в размере 400 рублей.

Напомним, ранее Михаил Костенко отсудил у блогера Алексея Навального 50 тысяч рублей, которые он сам пожертвовал оппозиционеру в качестве помощи при выдвижении в кандидаты на президентские выборы в России в 2018 году. Решение принял Савёловский районный суд Москвы.